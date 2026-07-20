El Pla de Mallorca instala diez puntos de autorreparación de bicicletas para fomentar la movilidad sostenible

La Mancomunitat del Pla de Mallorca ha completado la instalación de diez nuevos puntos públicos de autorreparación de bicicletas distribuidos entre los municipios de Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles y Sineu, con una unidad en cada localidad.

Estos equipamientos permiten a los usuarios realizar pequeñas reparaciones y tareas básicas de mantenimiento durante sus desplazamientos, ya que cuentan con herramientas y bomba de aire integradas en una estructura diseñada para su uso en exteriores. La iniciativa está dirigida tanto a la población residente como a los visitantes que recorren la comarca en bicicleta.

Los puntos se han ubicado en lugares estratégicos y de fácil acceso, próximos a espacios públicos, instalaciones deportivas y zonas de estacionamiento de bicicletas, con el objetivo de mejorar los servicios disponibles para los ciclistas.

Esta actuación contribuye a fomentar los desplazamientos en medios de transporte no contaminantes y a reforzar el posicionamiento del Pla de Mallorca como destino idóneo para la práctica del ciclismo y el cicloturismo.

El contrato de suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de los diez kits ha sido ejecutado por la empresa BENITO URBAN SLU, con un importe total de 18.897,30 euros, IVA incluido.

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La iniciativa se enmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació del Pla de Mallorca y está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos NextGenerationEU.