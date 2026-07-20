Pintan mensajes de ideología nazi en una vivienda de Santa Maria vinculada a una de las jóvenes detenidas

En la mañana de este lunes han aparecido en distintos puntos de Santa Maria varias pintadas de carácter xenófobo que usaban los nazis contra los judíos. Una de ellas se ha localizado en la fachada del domicilio de una de las jóvenes que fueron detenidas y esposadas recientemente por su presunta participación en pintadas contra la masificación turística.

Los hechos han sido denunciados ante la Policía Local, mientras que vecinos del municipio han mostrado su rechazo a este tipo de actos vandálicos. Al mismo tiempo, parte de la ciudadanía cuestiona si los cuerpos de seguridad actuarán con la misma rapidez y contundencia que en el caso de las dos jóvenes arrestadas, reclamando igualdad de trato ante situaciones similares.

Detalle de una de las pintadas fascistas. / M. Bosch

En este contexto, Més per Mallorca ha condenado rotundamente las actuaciones de “grupúsculos fascistas” registradas en los últimos días en el municipio, que incluyen tanto estas pintadas de simbología nazi y contenido antisemita como las agresiones homófobas ocurridas durante la verbena del pasado fin de semana.

La formación considera que estos hechos evidencian un clima “preocupante” en el que la extrema derecha actúa con una creciente sensación de impunidad. Asimismo, ha criticado el contraste entre la rapidez con la que la Delegación del Gobierno en Balears actuó ante posibles acciones contra intereses turísticos y la contundencia del operativo desplegado la semana pasada por unas pintadas contra la especulación inmobiliaria.

Por el contrario, denuncian que no se está transmitiendo la misma firmeza ante una sucesión de agresiones de odio, intimidación, LGTBIfobia y racismo en el municipio.

Més per Mallorca ha reclamado a la Delegación del Gobierno que asuma su responsabilidad, dé explicaciones sobre la actuación de la semana pasada y actúe con la máxima contundencia para frenar la impunidad con la que, a su juicio, operan estos grupos.

Otra de las pintadas denunciadas en Santa Maria. / M. Bosch

Finalmente, la formación ha expresado su solidaridad con las personas agredidas, las familias afectadas, el conjunto del municipio y todas aquellas personas que trabajan por una sociedad más justa, diversa y libre de odio.

Por otra parte, Vox ha denunciado una presunta "persecución" sufrida por "varios jóvenes por exhibir la bandera de España" y ha reclamado unas "fiestas libres de sectarismo".

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La formación ultraderechista guarda silencio sobre las citadas pintadas nazis en el domicilio de una de las activistas detenidas y sobre las agresiones homófobas registradas hace unos días y, por contra, asegura que se produjo un intento de agresión a varios jóvenes por exhibir la bandera rojigualda, lo que atribuye al "clima de intolerancia" que ha instalado en el municipio la "izquierda separatista".