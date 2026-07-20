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Un joven alborotado causa destrozos en el centro de salud de Sineu

El Servei de Salut condena "enérgicamente" la "agresión" sufrida esta madrugada por una doctora y un enfermero del complejo de atención primaria

Una imagen del centro de salud de Sineu.

Una imagen del centro de salud de Sineu. / Google

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Joan Frau

Joan Frau

Sineu

El Servei de Salut de Balears ha condenado este lunes de forma "enérgica" la "agresión" padecida esta madrugada por una doctora y un enfermero que estaban de guardia durante toda la noche en el centro de salud de Sineu.

Al parecer, según ha podido saber este diario, el suceso habría sido provocado por un joven que, sobre las cuatro de la mañana de este lunes, se ha presentado al servicio de Urgencias del centro de salud de Sineu para que le curaran unas heridas.

No obstante, según las fuentes consultadas, se habría producido un desacuerdo entre el paciente y los facultativos que estaban de guardia sobre el tratamiento que requería la lesión. En un momento dado, añaden, el joven se habría puesto "muy violento" y habría empezado a "lanzar objetos" del centro y a causar un gran alboroto.

Las fuentes explican que, en principio, no se habría producido ninguna agresión física directa contra los profesionales sanitarios, aunque estos habrían temido por su integridad debido a la "actitud violenta" del paciente cuya identidad de momento se desconoce. El centro sanitario ha formulado una denuncia ante la Guardia Civil, que ha abierto una investigación.

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El Servei de Salut recuerda en la citada publicación que la agresión física o la intimidación grave contra profesionales en el ejercicio de su función pública asistencial "se considera delito".

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