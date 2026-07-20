Inca rinde homenaje a Llorenç Beltran Salvà con la colocación de la cuarta piedra de la memoria

El Ayuntamiento de Inca ha instalado una nueva Stolpersteine frente al que fue el último domicilio de Llorenç Beltran Salvà, conocido como 'es Barbó', en un acto institucional de reconocimiento y reparación de su memoria celebrado el 20 de julio de 2026.

El homenaje, enmarcado en las políticas municipales de memoria democrática, ha reunido a representantes institucionales, entidades memorialistas, familiares y vecinos para recordar a Beltran Salvà, barbero, articulista y defensor de los valores republicanos, fusilado por los fascistas el 19 de julio de 1937 en el cementerio de Inca.

Durante su intervención, la concejala de Memoria Democrática, Alice Weber, ha destacado la importancia de recuperar su figura: «Hoy le devolvemos su nombre, su historia y su lugar a Llorenç Beltran Salvà, es Barbó. Esta Stolperstein lo devuelve a las calles de Inca, a la historia de Inca y a la memoria compartida de este pueblo».

Alice Weber y Virgilio Moreno depositan una corona de flores durante el acto de reconocimiento. / Ajuntament

Weber también ha subrayado la necesidad de recordar a la persona más allá de la víctima de la represión. «Hoy no recordamos solo su muerte, sino sobre todo su vida. Llorenç Beltran era un hombre que escribía, opinaba y no quiso callar ante las injusticias, y fue precisamente esa libertad de pensamiento la que lo convirtió en objetivo de la represión franquista», ha afirmado.

Con esta nueva instalación, Inca cuenta ya con cuatro piedras de la memoria: las dedicadas a Antoni Mateu Ferrer, en la calle de Jesús; Pablo Ferrer Madariaga, en el antiguo Cuartel General Luque; Gabriel Buades Pons, en la calle Ramon Llull, 44; y, desde ahora, Llorenç Beltran Salvà, en la calle Sant Bartomeu, 28.

El acto contó con la presencia de familiares del represaliado. / Ajuntament

Estas placas forman parte del proyecto europeo Stolpersteine, impulsado por el artista alemán Gunter Demnig, que rinde homenaje a las víctimas del nazismo y de los regímenes fascistas mediante la colocación de adoquines conmemorativos frente al último domicilio libre de las personas represaliadas.

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Con este acto, el Ayuntamiento de Inca reafirma su compromiso con la recuperación de la memoria democrática, la defensa de los derechos humanos y la preservación del recuerdo de quienes sufrieron la represión, para que su historia permanezca viva y no caiga en el olvido.