Vivienda en Mallorca
Govern y Ayuntamiento impulsan 32 VPO en Sóller con alquileres inferiores a 500 euros y prioridad para residentes
El conseller Mateo y el alcalde Nadal presentan el proyecto de reforma del antiguo Hospicio, que podrá albergar hasta trece viviendas
El Govern balear y el Ayuntamiento de Sóller han presentado este lunes el proyecto de rehabilitación del antiguo Hospicio para convertir el histórico edificio en una promoción pública de 13 viviendas de alquiler gestionadas por el Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi).
Se trata de una de las tres actuaciones que ambas administraciones impulsan en el municipio y que permitirán crear un total de 32 viviendas públicas, las primeras promociones de alquiler del Ibavi en Sóller y las primeras iniciativas de vivienda pública en más de dos décadas.
El acto ha contado con la participación del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, y el gerente del Ibavi, Roberto Cayuela, quienes han detallado un proyecto que supondrá una inversión de 2,7 millones de euros, con cargo al plan de inversiones Illes en Transformació.
Las viviendas del antiguo Hospicio se destinarán preferentemente a personas que acrediten un mínimo de 18 años de residencia en Sóller, un criterio que también se aplicará a las promociones previstas en el antiguo cine Fantasio y en el antiguo colegio de Ses Marjades. Además, parte de los alojamientos del Hospicio se reservarán para mayores de 60 años, mientras que el proyecto del Fantasio estará orientado principalmente a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes del municipio.
Actualmente el Ibavi únicamente gestiona una vivienda en Sóller, por lo que la puesta en marcha de estas promociones supondrá un importante incremento del parque público de alquiler en la localidad.
La concejala de Servicios Sociales, Llum Castañer, ha defendido la cesión de estos inmuebles municipales al Ibavi y aseguró que "Sóller no pierde patrimonio". "Son edificios que están cerca del colapso, abandonados y que ahora reciben una nueva vida y además se destinan a cubrir las necesidades de vivienda en Sóller", afirmó. La edil ha recordado que el Ayuntamiento ha cedido ya el antiguo cine Fantasio y el Hospicio y que próximamente hará lo propio con el antiguo colegio de Ses Marjades.
Un edificio histórico
El antiguo Hospicio, construido a finales del siglo XVIII, será rehabilitado respetando su valor patrimonial. El proyecto contempla la recuperación de los muros de carga originales, los techos con vigas de madera, los arcos existentes y los acabados tradicionales de piedra y mortero de cal. También se habilitará una terraza comunitaria y un nuevo núcleo de comunicaciones con escalera y ascensor.
La promoción dispondrá de 13 viviendas: diez de dos dormitorios, dos de un dormitorio y una de tres dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Los pisos ocuparán las tres plantas superiores del edificio, mientras que la planta baja se destinará a accesos, instalaciones, gestión de residuos y dependencias de uso municipal.
El calendario previsto sitúa el inicio de las obras del antiguo Hospicio y del cine Fantasio durante el próximo otoño, previsiblemente a partir de octubre, una vez finalizada la temporada turística.El Ibavi calcula que la rehabilitación del Hospicio tendrá una duración aproximada de 18 meses, mientras que las obras del Fantasio se prolongarán durante unos 24 meses.
Los responsables del instituto público han pedido comprensión a los sollerics, ya que ambas actuaciones afectarán a dos de las principales vías del casco urbano, las calles de Sa Lluna y Sant Jaume, por lo que reconocieron que serán proyectos complejos y han apelado a la paciencia durante su ejecución.
Precios asequibles
Las administraciones avanzaron que los alquileres difícilmente superarán los 500 euros mensuales y, en cualquier caso, nunca excederán el 30 % de los ingresos de la unidad familiar, con el objetivo de garantizar que las viviendas sean realmente asequibles.
Según han explicado, estos precios permitirán facilitar el acceso a la vivienda a las familias trabajadoras y favorecer la emancipación de los jóvenes, uno de los principales objetivos de las nuevas promociones.
Las tres actuaciones podrán acogerse al procedimiento exprés aprobado por el Govern para acelerar la construcción de vivienda pública mediante su declaración como proyectos de interés autonómico.
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