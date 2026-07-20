El Consell tapará la Fàbrica Nova de Sóller con una sobrecubierta para evitar que colapse

El Consell de Mallorca está llevando a cabo las obras de emergencia para apuntalar de forma integral la Fàbrica Nova de Sóller, una actuación destinada a garantizar la conservación de este emblemático conjunto industrial y evitar el riesgo de derrumbe mientras avanzan los proyectos de rehabilitación definitiva y de creación del futuro Museo del Textil de Mallorca.

La intervención cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros y se prevé que finalice en un plazo aproximado de cinco meses.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado este lunes los trabajos acompañado por la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; el conseller de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch; la directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau, y el alcalde de Sóller, Miquel Nadal.

La actuación afecta a los edificios 1 y 2 y al inmueble anexo del complejo fabril, después de que el pasado mes de enero se llevara a cabo una demolición controlada del edificio 3, que se encontraba en situación de ruina inminente. Tras aquella primera intervención, los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico constataron que el resto del conjunto también presentaba un elevado riesgo de colapso debido al grave deterioro de las cubiertas y de los forjados provocado por décadas de filtraciones de agua.

Los trabajos que se ejecutan actualmente consisten en la instalación de una compleja estructura interior de cerchas y puntales destinada a sostener los forjados del edificio y evitar su hundimiento. La actuación se centra especialmente en la cubierta, que es el elemento que presenta un peor estado de conservación. La complejidad de las labores radica en que todo el apuntalamiento debe realizarse manteniendo en el interior la totalidad de la maquinaria histórica, protegida por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obliga a trabajar en espacios reducidos y sobre una estructura muy deteriorada.

De forma paralela, en el exterior ya se están levantando los andamios perimetrales que servirán para instalar una gran sobrecubierta provisional destinada a impedir nuevas filtraciones de agua, principal causa del progresivo deterioro del inmueble. Esta estructura protectora ha sido fabricada en Portugal y su montaje está previsto para el próximo mes de septiembre, antes de la llegada del período de lluvias.

Además de las actuaciones de consolidación estructural, en esta primera fase de los trabajos también se ha llevado a cabo una catalogación exhaustiva de los elementos industriales conservados en el interior de la fábrica. Los técnicos han inventariado un total de 55 piezas de interés patrimonial, entre ellas el histórico motor de gas pobre que generaba la energía necesaria para el funcionamiento de las instalaciones textiles.

Durante la visita, Galmés ha destacado que "no nos podíamos permitir perder la Fàbrica Nova después del esfuerzo realizado para adquirirla". El presidente aseguró que el apuntalamiento integral del conjunto permitirá ganar el tiempo necesario para mantener el edificio en condiciones de seguridad mientras se redacta y ejecuta el proyecto de rehabilitación definitiva. Asimismo, reitera el compromiso de la institución insular con la recuperación de este patrimonio industrial único y con la creación del futuro Museo del Textil de Mallorca.

Testimonio único

La Fàbrica Nova constituye uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio industrial de Mallorca. Fue creada en 1921 con una plantilla inicial de 40 trabajadores y 32 telares, dedicándose a la fabricación de tejidos y prendas de drill, una actividad que mantuvo hasta su cierre en 1971.

La industria textil tuvo una gran importancia en la economía de Sóller durante buena parte del siglo XX. El auge de las fábricas de tejidos se produjo especialmente durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, cuando las dificultades para importar productos impulsaron la producción local. En aquellos años llegaron a operar numerosas fábricas textiles en el municipio, convirtiéndose en uno de los principales motores económicos del valle.

Sin embargo, el sector inició un progresivo declive entre 1965 y 1975 debido a la creciente competencia exterior, los cambios en los mercados y la transformación económica ligada al desarrollo turístico. Durante ese período cerraron prácticamente todas las fábricas textiles de Sóller. La única excepción fue Ca les Ànimes, que logró mantener la actividad hasta 1990.

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Declarada Bien de Interés Cultural en 2018, la Fàbrica Nova es hoy la única fábrica textil de Mallorca que conserva tanto su estructura original como la maquinaria industrial con la que desarrolló su actividad, un conjunto patrimonial excepcional que el Consell adquirió en diciembre de 2025 para garantizar su protección y recuperación para las generaciones futuras. El objetivo final es transformar el edificio en un centro museístico dedicado a preservar y divulgar la memoria de la industria textil mallorquina.