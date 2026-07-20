La alocada celebración de un conductor en Can Picafort por la victoria de España en el Mundial

La algarabía que estalló la noche de este domingo tras ganar España su segundo Mundial con la victoria de La Roja en la final contra Argentina en el New York/New Jersey Stadium se saldó en Can Picafort con un susto. La alocada celebración de un vecino, presuntamente, sin carné de conducir, al volante hizo que perdiera el control del vehículo y lo estampara contra otros que estaban aparcados.

El aparatoso incidente no se saldó con daños personales, pero dejó su huella en otros vehículos contra los que chocó el coche que recorría las calles de la localidad de Santa Margalida celebrando el triunfo del equipo español como si estuviera en un circuito de carreras.

Al parecer, el joven estaba haciendo trompos con su coche que desde al menos por la tarde estaba recorriendo Can Picafort con la carrocería pintada con los colores de la bandera y una enseña adornada hasta con la famosa silueta del toro, según explican fuentes municipales.

El conductor parece ser conocido por su afición a las maniobras de derrape y en medio de una de ellas, en la calle Isabel Garau, cuando se estaba celebrando la victoria mundialista el joven perdió el control de vehículo y chocó contra otro que estaba aparcado.

La Policía Local le dio el alto. Si bien pagaron el pato de su euforia futbolera el vehículo contra el que se estampó y alguno que otro allí mismo aparcado cuando trataba de salir del desaguisado que provocó dando marcha atrás. El susto en medio de la fiesta afortunadamente no provocó más que daños en los vehículos.