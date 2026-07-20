24 municipios solicitan las ayudas del Consell para impulsar las escuelas de verano

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consejera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, han visitado este lunes la escuela de verano de Deià, uno de los municipios que se ha acogido a la nueva línea de ayudas aprobada este año por la institución insular para fomentar la conciliación familiar durante los meses estivales. Ya son 24 los ayuntamientos que han solicitado adherirse a este programa.

Acompañados por el alcalde, Joan Ripoll, han recorrido el CEIP Robert Graves, donde se desarrolla la escuela de verano con la participación de 20 niños. Los menores disfrutan de actividades deportivas, cuentacuentos, juegos de agua y piscina, así como talleres lúdicos.

El Ayuntamiento de Deià ha solicitado una subvención de 14.803 euros para cubrir los gastos derivados de la escuela de verano de 2025 y prevé volver a concurrir a la convocatoria para 2026. Esta línea de ayudas, dotada con 1,6 millones de euros, tiene como objetivo apoyar a los consistorios en la financiación de actividades estivales, lo que, según Galmés, repercute en un ahorro para las familias mallorquinas.

El programa busca cooperar económicamente con los municipios para la organización de actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil, favoreciendo así la conciliación y la gestión del tiempo de las familias con hijos.

La visita institucional se ha completado con una reunión en el Consistorio de Deià, en la que se han abordado distintas cuestiones municipales y se ha analizado la convocatoria de subvenciones de inversiones municipales (SIM) para 2026 y 2027, que prevé destinar al municipio cerca de 1,19 millones de euros.

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En el encuentro también han participado el director insular de Desarrollo Local, Juan Antonio Esteban; la directora insular de Asistencia Municipal, Carlota Ariza; y las regidoras Cristina López y Gabriele Mariane Poppelreuter.