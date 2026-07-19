Opinión
Gabriel Bibiloni, portavoz de las 'colles' de Calvià: 'Salvem les Festes del Rei en Jaume'
Gabriel Bibiloni
'Salvem les Festes del Rei en Jaume'. Aquesta ha estat la petició del Batle de Calvià a les colles mores i cristianes de les Festes del Rei En Jaume. Però, si som a quasi una setmana de començar-les sense saber si es podran fer on sempre i en definitiva si hi haurà festes populars o no, no és responsabilitat de les colles sinó del mateix ajuntament.
Tot i haver-hi una dificultat tècnica-jurídica, la gestió del calendari i haver amagat que hi havia un problema a les colles fins al mes passat, no respon a un criteri tècnic. El campament de moros i cristians a la pinada de la platja gran de Santa Ponça és una
tradició i un dels actes més emblemàtics d’aquesta celebració amb una trajectòria de més de 30 anys i d’origen i essència veïnal. Encara més, es va crear precisament pensant en aquest espai i té una justificació històrica fonamentada en el campament d’ambdós contendents previ a la batalla tal com conta el mateix Rei En Jaume al Llibre dels Feyts.
Al llarg de tres dècades, sempre que hi havia un problema, l’ajuntament i les colles ho parlàvem i trobàvem junts la manera de superar-lo. I ho hem fet independentment de tots els governs municipals, perquè així ha de ser en unes festes que són de tots i per a tots.
El 27 d’agost de 2025 l’ajuntament rebé una resolució de Conselleria del Mar desfavorable quant a la celebració del campament a la pinada. Com havien començat ja les festes, el consistori ho mantingué. Però no ho comunicà l’octubre a la reunió post-festes. El maig d’enguany tampoc i inclús començà a organitzar el campament a la pinada, sabent que hi havia aquest problema. A l’inici de juny surt a premsa que El Rocío, que també usa la pinada (més àmpliament), són traslladats a un pàrquing. L’ajuntament fa un comunicat on pretén fer aclariments, però acaba embullant la qüestió amb el marc competencial, i aquí mesclant ous amb caragols, hi ha qui ho polititza.
Les colles demanam urgentment tenir la paraula i no se’ns convoca fins final de juny. Aquí se’ns explica per primer pic que hi ha el problema amb Conselleria del Mar, els quals es neguen a rebre als responsables de l’Ajuntament per resoldre l’assumpte. Es culpa a la Llei de Canvi Climàtic i ens proposen com a pla B el mateix pàrquing del Rocío, perquè diuen que fer-ho a la pinada seria prevaricació.
No entenem per què sí ho seria, si és vigent des de 2021 i s’ha pogut fer fins ara. Demanam unànimement els informes tècnics, que el batle s’impliqui i continuar treballant per fer-ho a la pinada.
Arribam a juliol, i en una nova reunió se’ns diu que han treballat amb el batle però no per fer-ho a la pinada, sinó a la platja o a un carrer. A la no comprensió de les colles es suma l’escepticisme a aquests nous plans C i D, més quan es proposen sense un pla organitzatiu i logístic al darrere, quan començam a demanar com es faria veim que així no és viable. La situació arriba al límit de les colles indicar que ens reunirem entre nosaltres per valorar la situació. Comencen els nirvis, la regidora ens diu que les colles no tenim dret a reunir-nos i el tinent de batle que hi haurà “coaccions” quan només volem debatre per separat.
Feim la primera reunió només de colles, la participació és massiva i amb una gran majoria (82%) acordam que o el campament es fa a la pinada o no participarem. Totes les colles acatam la votació i la postura, per tant és unànime.
Arribam al 9 de juliol, en tornam a reunir tots, acudeix el batle i molts càrrecs però cap tècnic. Expressa a les colles que salvem les festes, i reconsiderem la platja perquè han lluitat fins al final la pinada i és tot un tema legal i tècnic que no poden superar. Responem llegint l’acord de les colles, manifestam tot el que s’ha gestionat malament. Reconeixen que encara no hi ha una resolució desfavorable de conselleria per la pinada el 2026, només un e-mail, i el batle ens acaba donant la raó i demanant una setmana de marge per continuar lluitant per fer-ho a la pinada. Però no s’havia fet ja tot lo possible? En qüestió de 4 dies, polítics i administratius de l’ajuntament refan el pla de la pinada i aconsegueixen un informe tècnic favorable. Allò que era tan complicat, impossible, resolt en uns dies. Era una qüestió tècnica o de voluntat ? Era qüestió d’escoltar el que dèiem les colles i posar-se a gestionar-ho per fer-ho possible.
A la fi l’han enviat a la Conselleria del Mar, i dilluns 20, a vuit dies del primer acte, ens tornam a reunir tots. Les colles no esperam altra cosa de l’Ajuntament que ens diguin que tenen el vistiplau autonòmic perquè les festes es puguin adaptar i fer-se allà on s’han fet sempre. Si no fos així, les colles ho tenim clar: per la dignitat de la festa ens plantarem, perquè la millor forma de salvar les Festes del Rei En Jaume és fer-les conservant la seva ànima, i si fa falta plantar-se un any per arribar al 2027 i després al 2029 en el vuitè centenari, amb les millors festes possibles, ho farem. Visca les colles, visca les festes populars i visca Calvià!n
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