Concurrida jornada electoral en Sineu para elegir al Much i la Muca de los dos próximos años

Los sineuers y sineueres acudieron a la cita electoral el sábado por la tarde en ses Solls des Mercat para votar al Much i la Muca de las próximas ediciones 2027 y 2028, en lo que se ha convertido en la neofiesta rosa por excelencia de la isla, la celebración más multitudinaria del verano del Pla de Mallorca.

La jornada electoral empezó a las seis de la tarde y las urnas se cerraron dos horas después, a las ocho. El asfixiante calor no afectó al electorado. Los vecinos ejercieron su derecho a voto en una tarde festiva y rosa, que contó con música de Djs.

El resultado del escrutinio no se conocerá hasta el día de la Mucada, en agosto, al final de la celebración, cuando se comunicará quienes son los ganadores y el relevo de los actuales Much y Muca, Maties Gámez y Martina Fernández de Heredia.

La campaña electoral de este año entre los candidatos ha sido muy reñida, sobre todo en las redes sociales con originales vídeos, guiños a la IA y una aplicación de citas.

Numerosas personas acudieron ayer a ses Solls a comprar camisetas y a votar al Much y la Muca. / B.P.

Clàudia Rodríguez Toreona y Jaume Ripoll Forneret se han vuelto a presentar a las elecciones y las otras parejas aspirantes a encarnar el Much y la Muca son Antònia Gelabert Fuli y Marc Terrasa; y Tonina Ramis Confit y Marc Martorell.

Jochs Florals

El sábado también se celebraron los Jochs Florals con divertidas pruebas físicas para conocer los personajes de la comitiva Muchal. Las ganadoras de este año fueron Caterina Ripoll y Aurora Vilagran.

En ses Solls, junto a la plaza de es Fossar, conocida como es Mercat, los organizadores de la popular neofiesta de Sineu vendieron centenares de camisetas rosas. Las de este año han sido diseñadas por Julio Fuentes. Como cada año, las nuevas camisetas han tenido una gran acogida y ya se han agotado varias tallas.