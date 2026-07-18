Trabajadores de las basuras de Sóller protestan en el Ayuntamiento: "El pueblo merece un gobierno eficiente"

Alrededor de veinte personas participaron este sábado en una protesta organizada por UGT frente al ayuntamiento de Sóller para reclamar mejoras en los derechos laborales y salariales de los trabajadores de la empresa pública Sóller 2010, concretamente para los que trabajan en la limpieza de calles y la recogida de basuras.

Algunos trabajadores fueron provistos de cacerolas y silbatos y exhibiendo banderas y pancartas del sindicato convocante y gritando la proclama «El pueblo merece una gestión eficiente».

Representantes de Més per Sóller y de Seny i Sentit, partidos de la oposición municipal, se acercaron a los manifestantes para conocer sus reivindicaciones y apoyar a los trabajadores.

La protesta se circunscribe en la negociación del convenio colectivo de la empresa municipal Sóller 2010. Actualmente estas negociaciones están bloqueadas y a lo largo de esta semana se han celebrado hasta tres reuniones ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (TAMIB) sin que las partes hayan llegado a un acuerdo.

Huelga indefinida

Los contactos continuarán el próximo lunes y, de no haber acuerdo, ese mismo día por la noche los recolectores de basuras iniciarán una huelga indefinida. Hasta la fecha, las posturas de ambas partes están muy alejadas de un posible pacto que evite el parón en la recogida de residuos.

En un comunicado posterior, UGT señaló que a las reclamaciones económicas se suma la urgencia de acordar un protocolo ante las altas temperaturas que se están viviendo estos días.

«Los trabajadores denuncian que la dirección de la entidad pública se niega a aceptar las propuestas que definirían con claridad las medidas y protecciones a tomar en situaciones de alerta naranja y roja por olas de calor, poniendo en riesgo la salud de la plantilla que presta el servicio en la calle, como son los operarios de la ORA», aseveraron desde el sindicato.

Según informó UGT, la Dirección General de Trabajo ha citado formalmente a la entidad y al comité el próximo lunes a las 9 horas para una reunión de mediación con el fin de desbloquear el conflicto de manera inmediata.