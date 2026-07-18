Una 'pamboliada' solidaria recauda 2.515 euros para la reforma de la Rectoría de Binissalem

Las obras de reforma de la cubierta de la Rectoría y de los locales parroquiales avanzan a buen ritmo y, si se cumplen los plazos previstos, todos estos espacios volverán a estar a disponibles para el mes de septiembre. Mientras, para sufragar los gastos de la reparación se van organizando diferentes actividades. Así, hace unos días, en la plaza de la Iglesia, se celebró una 'pamboliada' solidaria a la que asistieron unas 200 personas y en la que se recaudaron 2.515 euros. Una recaudación que fue posible con el pago de la cena (15 euros) y el sorteo de regalos que se realizó gracias a la aportación de muchos comercios del pueblo. Para el sábado 22 de agosto ya hay prevista otra 'pamboliada' solidaria.

Cabe recordar que el obispado de Mallorca, la parroquia de Nostra Senyora de Robines y el Ayuntamiento de Binissalem anunciaron a principios de febrero el cierre temporal del edificio que alberga el Teatre Municipaly los locales parroquiales por el riesgo de derrumbe “parcial o total” que presentaba la cubierta del inmueble, que debería ser sometido a una reforma integral que actualmente ya está en marcha y avanza según el ritmo previsto.

Las citadas instituciones explicaron que los daños fueron detectados el pasado mes de diciembre de 2025 durante una revisión ordinaria del tejado de los locales parroquiales con motivo de filtraciones de agua. Entonces, se descubrieron “problemas estructurales” en la cubierta de los locales parroquiales, por lo que los técnicos del obipado y del Ayuntamiento, acompañados por un arquitecto, empezaron a realizar “estudios sobre el estado de la cubierta”.

A partir de estos primeros análisis, se valoró la “necesidad” de realizar la reforma completa de la cubierta de los locales parroquiales, ubicados en un edificio que también alberga el Teatre Municipal de Binissalem, que también deberá ser cerrado de forma temporal, lo que ha obligado a reprogramar los actos en otras dependencias.

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El obispado añadió que las vigas cerámicas que sostienen la estructura presentaban en muchos puntos “signos evidentes de deterioro grave”, lo que implicó que algunas partes tuvieran que ser apuntaladas para evitar desprendimientos.