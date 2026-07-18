El exedil del PP que vendió la finca Es Tersal por la que se investiga al alcalde de Selva declara como imputado

Antoni Femenías Cifre, el exconcejal del Partido Popular (PP) de Selva que vendió la finca de su familia Es Tersal de Caimari al Ayuntamiento de Selva en 2020, por la que se investiga al alcalde del municipio, el popular Joan Rotger, por presunta prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias, declaró esta semana como imputado ante el juez de Inca que investiga el caso.

El exedil admitió que conoce a Joan Rotger al ser compañeros de partido y haber coincidido en el Consistorio varios años, tanto en la oposición como al frente del gobierno municipal.

Femenías, cuya declaración judicial se suspendió el pasado año por motivos personales, compareció en la sede judicial de Inca hace unos días. El que fuera copropietario de Es Tersal detalló que él tenía una octava parte de la propiedad, junto a otros familiares. El antiguo concejal del PP destacó que el Ayuntamiento siempre se había interesado por estos terrenos, independientemente de los colores políticos del Consistorio.

Según su versión, años atrás el solar se utilizaba como aparcamiento. De hecho, el Ayuntamiento pagaba un alquiler por este concepto. Otra zona había sido cedida por la familia propietaria para las entradas y salidas del colegio.

El exedil recordó que el anterior gobierno municipal, del pacto de centro-izquierda, le indicó que iban a llevar a cabo una declaración de interés general porque se tenía que hacer una salida de emergencia en esos terrenos. Sin embargo, al final no lo declararon de interés general y le devolvieron la finca, con lo que todo esto le habría supuesto un perjuicio.

El ayuntamiento de Selva, con el popular Joan Rotger a la cabeza, ya intentó comprar la parcela en 2016 con el objetivo de ceder los terrenos al Govern para que construyera la nueva escuela de Caimari. Incluso, se firmó una opción de compra que no llegó a ejecutarse porque se produjo una moción de censura que desalojó al PP del poder local. Por este motivo, el proyecto se frustró.

Cuatro años después, en 2020, se convocó un concurso para adquirir unos terrenos para reubicar el nuevo centro etnológico por un precio máximo de 9,79 euros el metro cuadrado. No se presentó nadie y el concurso fue declarado desierto.

Poco después, el Consistorio adquirió de forma directa la finca Es Tersal por un precio de 38,45 euros el metro cuadrado, es decir, cuatro veces más que lo previsto en las bases iniciales del primer concurso, según se desprende de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. La adquisición se realizó por un precio global de 279.085 euros.

El copropietario del terreno y exregidor popular confirmó que en 2020 surgió la posibilidad de que el Ayuntamiento finalmente comprara el solar.

Un magistrado de Inca investiga el supuesto sobrecoste en la adquisición municipal de Es Tersal para reubicar el centro etnológico. De momento, en la causa figuran como investigados el alcalde de Selva, el antiguo secretario interventor y el exedil y amigo de Joan Rotger, Antoni Femenías.

Técnicos del Consell

Por otro lado, esta semana también declararon como testigos varios técnicos del Consell de Mallorca, quienes manifestaron que todo el procedimiento era correcto y no hubo ningún tipo de irregularidad, en la misma dirección que lo hicieron otros técnicos municipales, que el pasado año defendieron la legalidad de la operación.

La compra de la finca pudo llevarse a cabo gracias a una subvención del Consorcio Bolsa Alojamientos Turísticos, que en aquellas fechas dependía del Govern liderado por la socialista Francina Armengol, pero luego las competencias de turismo pasaron al Consell insular.

En un primer momento, se le denegó la subvención al Consistorio, pero el Ayuntamiento de Selva presentó un recurso de reposición y se lo estimaron, por lo que finalmente obtuvieron la ayuda. El alcalde Joan Rotger confirmó que contaban con todos los informes favorables.

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Los técnicos del Consell cargaron contra otro técnico que fue el que inicialmente denegó la subvención.