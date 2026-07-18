Elementos y protagonistas de la sospecha

En principio, la transparencia, la igualdad de oportunidades y, en definitiva, la salud democrática, aconsejan que los cargos públicos se abstengan de vincular operaciones particulares con los órganos de los que forman parte. Resulta prudente incluso que mantengan tal abstención durante un tiempo prudencial después de haber abandonado el puesto de representación pública.

Si vínculos de este tipo se mantienen en un lugar como Selva, hay motivos suficientes para permanecer en alerta porque el municipio ya acumula demasiados episodios incrustados en la opacidad de su política local. Hubiera sido una verdadera sorpresa que el exconcejal del PP, Antoni Femenías, se desvinculara del alcalde, Joan Rotger, en su comparecencia ante el juez. En el candelero permanece la venta al Ayuntamiento de unos terrenos en es Tersal de Caimari, de los que la familia del primero era propietaria en parte y que se acabaron pagando por un valor cuatro veces superior a los de una primera oferta pública declarada desierta. El vendedor sostiene que todos los consistorios, al margen de su color político, habían estado interesados en una finca que al final se destinará a centro etnológico, pero que ya había sido utilizada a modo de aparcamiento y comunicación con el colegio. Se habla también de una promesa de interés general no consumada. Es, en definitiva, una transacción, que cuenta con informes técnicos favorables del Consell y del propio Ayuntamiento, pero que también ha llevado al Ministerio Fiscal a presentar una querella, nada menos que por presunta prevaricación, fraude a la Administración, malversación y tráfico de influencias.

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Desde un primer intento en 2016 y el cierre de la venta en 2020, perduran demasiados desajustes entre el desarrollo de los hechos y la interpretación que hacen de ellos sus protagonistas. Otra vez la Justicia está llamada a dar contenido y valoración real a lo que la política y la actuación personal solo asoma en la parte que le interesa. De lo contrario, la exposición sería total. No hay forma de desterrar la sospecha.