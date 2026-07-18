Calvià propone blindar las zonas más sensibles de la pinada de Santa Ponça para salvar el campamento de moros y cristianos

Técnicos del Ayuntamiento de Calvià han realizado una propuesta de ubicación del campamento de moros y cristianos en la pinada de Santa Ponça durante las fiestas del Rei en Jaume, por la cual se haría un perímetro sobre aquellos lugares que requieren una alta protección medioambiental a fin de que no se vean afectados por la multitud que se congrega en la celebración.

En esta misma línea, abogan por prohibir la instalación en este espacio natural de “mobiliario pesado o estructuras susceptibles de provocar la compactación del suelo en la zona de valor intermedio, tales como escenarios, aseos químicos o estructuras hinchables”. De salir adelante este proyecto, concluyen, dichos elementos deberán ubicarse “fuera de la masa forestal, derivándose hacia el paseo marítimo, la playa o las vías públicas adyacentes”.

Ésta es una de las tres propuestas que ha elaborado el Consistorio ante las dificultades para conseguir la autorización de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern para que la pinada acoja un año más, y ya serían más de 30 ediciones, el campamento de las ‘colles’. El departamento autonómico, que según el Ayuntamiento no ha explicitado aún la prohibición de forma oficial, alega motivos de protección ambiental de acuerdo a la normativa vigente.

La posibilidad de que la pinada no pueda acoger esta instalación ha movilizado a las ‘colles’ de las fiestas del Rei en Jaume, que agrupan a un millar de personas. Estos colectivos han avisado de que, si este año la fiesta no se celebra en su emplazamiento habitual, no participarán en el gran desfile del sábado de las fiestas de septiembre, que recorre las principales calles de Santa Ponça, como preludio de la gran batalla en la playa de la localidad.

Departamento de Cultura

Según ha informado el Ayuntamiento, junto con la propuesta ya mencionada, que han elaborado técnicos del área de Medio Ambiente tras una visita a la zona, desde el departamento de Cultura se han presentado otras dos alternativas. Una de ellas consistiría en un proyecto similar al de los años anteriores.

La otra propuesta solicita autorización para acampar en la playa grande de Santa Ponça, una opción que las ‘colles’ rechazan de forma tajante al entender que no hay un plan logístico detrás que la avale.

El Consistorio presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual asegura que confía en poder así encontrar una solución "que agrade a las ‘colles’ y no perjudique la zona protegida de la pinada de Santa Ponça".

Para este lunes, día 20 de julio, se ha programado una nueva reunión entre el Ayuntamiento y las ‘colles’ en la que se expondrá la situación, y se deberá tomar una decisión respecto a la elección de los Reyes, está previsto que se celebre el próximo 28 de julio. Las Festes del rei En Jaume tendrán lugar del 28 de agosto al 8 de septiembre en Santa Ponça.