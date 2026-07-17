UGT mantiene la huelga indefinida de recogida de residuos en Sóller

UGT ha anunciado este viernes que mantiene la huelga indefinida prevista en la empresa pública Sóller 2010 y que se iniciará este próximo lunes 20 de julio a partir de las 22 horas después de que las negociaciones llevadas a cabo en el Tamib para tratar de acercar posturas no han sido productivas.

El sindicato ha confirmado igualmente que se movilizará el sábado a partir de las 10 horas en la plaza de la Constitución de Sóller, en una protesta que pretende visibilizar el malestar creciente entre la plantilla.

En un comunicado, UGT ha explicado que la movilización "se realiza par lograr que la dirección de Sóller 2010 deje de bloquear la negociación colectiva y cese en su intento de recortar derechos de la plantilla y de amenazar con la privatización de la empresa pública".

El sindicato ha explicado que están llamados a secundar la huelga las cerca de 80 personas que trabajan en la escoleta, la recogida de residuos y limpieza viaria, así como el servicio de la ORA, la brigada exprés de obras y el centro deportivo.

Hace unos días, UGT acusó a la dirección de la empresa municipal de convertir Sóller 2010 en “una entidad ingobernable por voluntad propia”, más centrada -según el sindicato- en “manipular a la ciudadanía” que en reconducir un conflicto laboral que, afirman, “ellos mismos han provocado”. La situación organizativa, remarcan, es “insostenible”.

El sindicato calificó de “surrealista” que el máximo responsable del servicio de recogida y limpieza viaria se haya marchado de vacaciones en pleno julio, coincidiendo con el 30% de la plantilla. UGT considera que dejar el servicio con un tercio del personal “evidencia una maniobra malintencionada para degradar la limpieza del municipio y justificar una futura privatización”. Desde la empresa, en cambio, han asegurado que estas acusaciones son “falsas”.

UGT también acusa a la dirección de mentir al asegurar que ha incorporado las reivindicaciones de los trabajadores. Según el sindicato, “quien ha puesto sobre la mesa una nueva y abusiva reivindicación” es la gerencia, que pretende “recortar derechos económicos reconocidos a los funcionarios” y que ya habían sido firmados por el propio Ayuntamiento y la empresa.

La central sindical sostenía que la vía para evitar el paro indefinido del día 20 en los servicios de recogida, ORA, escoletas y el polideportivo de Son Angelats pasa por un acuerdo vinculante que garantice mantener las retribuciones de los festivos tal y como se han abonado durante más de diez años, aceptar el protocolo de emergencia climática para proteger la salud de los operarios, renunciar a cualquier subcontratación o privatización de los servicios públicos y corregir las carencias del convenio, con su posterior publicación en el BOIB.

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Desde la empresa lamentaron la situación asegurando que la oferta lanzada a los trabajadores prevé un incremento del 15% del precio de la hora trabajada y que para los festivos trabajados se ha ofrecido hasta 121 euros por operario.