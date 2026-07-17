Joan Payeras presenta su nuevo libro de crónicas de sa Pobla

Can Planes – Espais d’Art i Cultura acogió este jueves la presentación de Cròniques de sa Pobla (II), la nueva obra del cronista oficial de la localidad, Joan Payeras Llull, en un acto que reunió a vecinos, estudiosos y amantes de la historia local.

El ambiente, cercano y participativo, permitió poner en valor el trabajo de investigación y recopilación llevado a cabo por el autor, que en este segundo volumen profundiza en episodios, personajes y acontecimientos clave de los siglos XIX y XX en sa Pobla, la mayoría de ellos publicados en las páginas de DIARIO de MALLORCA, medio del que Payeras es colaborador habitual. Durante la presentación, se destacó el rigor documental de la obra y su contribución a preservar la memoria colectiva del municipio.

El autor, a la derecha, durante el acto de presentación. / Ajuntament

El acto también sirvió para reconocer la trayectoria de Payeras, cuya labor como cronista ha sido fundamental para mantener viva la historia del pueblo. Desde el Ayuntamiento se expresó públicamente el agradecimiento por su dedicación y se subrayó la importancia de iniciativas como esta para reforzar la identidad local.

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La velada concluyó con un ambiente distendido, en el que asistentes y autor pudieron intercambiar impresiones, consolidando el interés y el aprecio por la historia de sa Pobla. Joan Payeras firmó numerosos ejemplares de su nueva obra.