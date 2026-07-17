Hiper Centro inaugura su nuevo supermercado en Sóller haciendo una apuesta con el producto de proximidad

Después de meses de obras, la cadena de supermercados Hiper Centro ha abierto este viernes las puertas de su nuevo establecimiento en Sóller, situado en la calle Manuel de Carrascosa, en la zona de Son Angelats. El nuevo supermercado dará servicio a los clientes del valle, así como a los municipios de Fornalutx y Deià, reforzando la oferta comercial de la comarca. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha presidido el acto inaugural junto a los directivos de la cadena de supermercados y las autoridades locales encabezadas por el alcalde Miquel Nadal.

La nueva tienda dispone de una superficie comercial de 900 metros cuadrados e incorpora una cafetería-restaurante, donde los clientes podrán degustar los productos precocinados y cocinados que elabora esta empresa mallorquina con sede en Manacor.

Uno de los principales rasgos distintivos del nuevo establecimiento es su apuesta por el producto de proximidad. Las estanterías otorgan un protagonismo destacado a los alimentos elaborados en Mallorca, mientras que la sección de platos preparados ofrece una amplia variedad de recetas tradicionales de la gastronomía isleña, como los caracoles, el frito mallorquín, la freixura, el frit de matanzas o la lengua estofada. “Apostamos claramente por la cocina de Mallorca”, señalan desde la cadena.

La apertura del supermercado también ha tenido un impacto significativo en el empleo. El nuevo centro ha generado una treintena de puestos de trabajo, la mayoría de los cuales han sido cubiertos por personas residentes en la vall de Sóller.

El directivo y miembro del consejo de administración de Híper Centro, Josep Lluís Aguiló, ha expresado la satisfacción de la compañía por su llegada al municipio. “Estamos muy contentos de aterrizar en Sóller, porque era un lugar donde teníamos muchas ganas de estar presentes”, ha afirmado. Aguiló ha destacado que los consumidores encontrarán “todos los productos de alimentación que necesitan, con una atención especial a los productos de aquí”. Además, ha anunciado que desde este viernes y hasta el domingo los clientes podrán degustar gratuitamente una selección de los platos elaborados en las cocinas de la cadena.

La inauguración institucional ha tenido lugar este viernes por tarde con una visita a las instalaciones encabezada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y por el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, acompañados de otras autoridades insulares y municipales.

Cuarenta años de historia

Hiper Centro es una empresa familiar mallorquina fundada en Manacor hace más de cuarenta años y especializada en la distribución alimentaria. La cadena cuenta con una red de establecimientos repartidos por diferentes municipios de Mallorca y destaca por su apuesta por el producto local, los alimentos frescos y la elaboración propia de platos cocinados inspirados en la gastronomía tradicional de las Illes Balears.

La apertura del supermercado de Sóller se enmarca en su plan de expansión con el objetivo de consolidar su presencia en toda la isla.

Hiper Centro dará también una nueva vida a la leche mallorquina tras la crisis de Agama, impulsando la producción de productos lácteos con leche adquirida en granjas mallorquinas en su nueva factoria de productos lácteos.

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El nuevo establecimiento de Sóller abrirá todos los días de 8,30 a 21 horas mientras que los domingos lo hará de 8,30 a 14 horas.