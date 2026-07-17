El Govern intensifica el cerco al chárter ilegal en el Port de Sóller con diez intervenciones en una sola jornada

El Govern reforzó este jueves la vigilancia contra el chárter náutico irregular en el Port de Sóller con una campaña de inspecciones desarrollada por los inspectores de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, organismo dependiente de Ports IB.

El operativo se saldó con seis inspecciones de fondeos de embarcaciones de chárter irregular en la bahía, el levantamiento de un acta y un total de diez intervenciones.

La jornada fue seguida de cerca por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien embarcó en una de las unidades del nuevo Servicio de Vigilancia del Litoral para conocer de primera mano el trabajo que realizan los inspectores frente a la proliferación de chárteres irregulares y fondeos ilegales en la bahía del Port de Sóller. En la visita también participó el alcalde de Sóller, Miquel Nadal.

Lafuente destacó que el alquiler irregular de embarcaciones constituye "una realidad que debemos controlar" porque perjudica a las empresas que operan legalmente, genera competencia desleal y puede provocar situaciones de inseguridad.

En este sentido, subrayó la importancia del nuevo Servicio de Vigilancia del Litoral impulsado por el Govern, integrado por 22 embarcaciones distribuidas entre todas las islas, que permite mantener una presencia permanente en el mar, realizar inspecciones sobre el terreno y actuar con mayor rapidez cuando se detectan posibles infracciones.

El conseller explicó que, además de controlar la actividad del chárter náutico, el dispositivo desarrolla una importante labor informativa y preventiva para explicar la normativa y favorecer que la actividad recreativa se desarrolle de forma ordenada. "Es una herramienta fundamental para reforzar el control del litoral y garantizar que todos compitan con las mismas reglas", afirmó.

Temporada estival

Asimismo, señaló que el Port de Sóller es uno de los puntos donde este problema adquiere una mayor dimensión durante la temporada estival debido a la intensa actividad náutica y a la elevada demanda de embarcaciones de alquiler. "Tenemos que comprobar que quienes desarrollan esta actividad cumplen la normativa y ofrecen todas las garantías. Vamos a seguir reforzando estos controles en Sóller y en el resto de Baleares para proteger a los profesionales que hacen bien las cosas, dar seguridad a los usuarios y contribuir a una mejor ordenación de nuestra costa", añadió.

El dispositivo de vigilancia forma parte del nuevo servicio de inspección y control del litoral puesto en marcha por Ports IB, que cuenta con diez embarcaciones destinadas específicamente a labores de vigilancia en las aguas costeras y otras doce unidades de apoyo para los puertos gestionados por el ente público. Cada embarcación opera con un patrón de Tragsatec y un inspector habilitado con capacidad para levantar actas durante las inspecciones.

Como complemento a este operativo, el Govern ha habilitado el correo electrónico vigilancia@portsib.es como canal oficial para comunicar posibles irregularidades. A través de esta dirección, ciudadanos, usuarios del mar y ayuntamientos pueden remitir incidencias acompañadas de fotografías, vídeos o cualquier otra información que facilite su localización, permitiendo que el Servicio de Vigilancia del Litoral actúe con mayor rapidez y eficacia.

162 expedientes

La intensificación de estos controles se enmarca en la estrategia del Govern para combatir el chárter ilegal, una problemática que continúa generando un elevado número de expedientes sancionadores. Durante 2025 se incoaron 162 expedientes por infracciones relacionadas con el alquiler irregular de embarcaciones, mientras que en lo que va de 2026 ya se han iniciado 35 nuevos expedientes con propuestas de sanción que superan los 92.000 euros, además de más de 70 denuncias pendientes de tramitación. Desde 2019, el número de expedientes abiertos por este tipo de actividades ha aumentado un 853%, reflejando el refuerzo de la vigilancia y del control sobre el litoral balear.