El Consell de Mallorca pone en marcha el 'Passaport de la Ruta dels Gegants de Llum a sa Dragonera'

El Consell de Mallorca ha estrenado el 'Passaport de la Ruta dels Gegants de Llum a sa Dragonera', una nueva iniciativa que invita al visitante a ir coleccionando los sellos repartidos por los lugares más emblemáticos de la isla.

La iniciativa cuenta con cuatro sellos exclusivos, diseñados especialmente para representar cuatro puntos imprescindibles de la visita al Parque Natural, según informó la institución insular. Así, los visitantes podrán encontrar e imprimir el sello correspondiente en cada uno de los siguientes espacios: el faro de Tramuntana, el faro de Llebeig, el faro de Na Pòpia y el Centro de Interpretación de Cala Lledó creando así un recuerdo de cada ruta realizada.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han visitado este viernes sa Dragonera donde han presentado este pasaporte que está inspirado tanto en el tradicional pasaporte del camino de Santiago como en la ruta de Kumano Kodo (Japón). Han estado acompañados de la directora del Parque Natural de Sa Dragonera, Pilar Gómez, que ha explicado a las autoridades los detalles del proyecto.

Galmés ha señalado: «El Passaport de la Ruta dels Gegants de Llum a sa Dragonera es un incentivo más para explorar y recorrer algunos de los lugares más bellos y singulares de la isla y llevarse un recuerdo muy especial de la visita: una colección de momentos, paisajes y faros que forman parte de la historia y la esencia de sa Dragonera».

Por su parte, Bestard ha afirmado que: "Esta nueva iniciativa está teniendo una excelente acogida entre los visitantes y empresas vinculadas al Parque. La propuesta del pasaporte nace con voluntad de continuar y crecer, dado que queda abierta la posibilidad de incorporar nuevos sellos coleccionables, como los que crearan próximamente en Sant Elm diferentes comercios interesados en sumarse al proyecto».