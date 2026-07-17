Alcúdia despliega 81 cámaras para "reforzar la seguridad" en el municipio

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares (PP), y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Sendín (Vox), han conocido este viernes el funcionamiento del nuevo sistema de videovigilancia municipal durante una presentación técnica realizada por la Policía Local.

El Ayuntamiento de Alcúdia ha iniciado la instalación de un total de 81 cámaras repartidas por distintos puntos del municipio con el objetivo de "reforzar la prevención, mejorar la seguridad vial y ciudadana y disponer de datos objetivos que permitan una gestión más eficiente de la movilidad y los espacios públicos".

En el núcleo urbano, donde el control del tráfico corresponde a la Policía Local, estas cámaras facilitarán una mejor regulación de la circulación, contribuirán a la investigación de accidentes y permitirán obtener información real sobre la intensidad del tráfico. "Estos datos servirán para analizar el comportamiento de las vías y valorar medidas como la modificación de los límites de velocidad o la instalación de reductores para incrementar la seguridad", explica la institución municipal.

Uno de los carteles que informan a la población de la presencia de cámaras. / Ajuntament

En lo que va de año, el municipio ha registrado 202 accidentes de tráfico, de los cuales 150 se han saldado con daños materiales y 52 con personas heridas. El nuevo sistema pretende contribuir a reducir estas cifras, reforzar la prevención y facilitar el esclarecimiento de los incidentes.

En la zona de la Platja d’Alcúdia, las cámaras tendrán principalmente una "función preventiva" en materia de seguridad ciudadana. Además, en coordinación con el área de Turismo, permitirán conocer en tiempo real el nivel de ocupación de la playa, aportando información clave para una mejor gestión del espacio.

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El despliegue se realiza en coordinación con la Guardia Civil, reforzando la colaboración entre cuerpos de seguridad para ofrecer una respuesta más eficaz. Asimismo, el consistorio ya trabaja en una futura ampliación del sistema para extender su cobertura a otras zonas del término municipal que todavía no disponen de este servicio.