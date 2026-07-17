La alcaldesa de Bunyola (PP) condena el ataque con petardos al concejal que cuestionó la pantalla instalada por un bar para ver el Mundial, pero lo justifica: «Iba provocando»

"Ha hecho una montaña de un grano de arena". La alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta (PP), condena, a la vez que justifica, los insultos homófobos, las amenazas y el ataque con petardos denunciados ante la Guardia Civil por el portavoz de Esquerra Oberta de Bunyola (EOB), Joan Luna, concejal del principal partido de la oposición en el consistorio bunyolí.

"Ha querido tener protagonismo, ha querido provocar por redes y, claro, la gente joven tiene la mecha corta. No está bien y lo condeno, pero es un provocador", afirma Serralta.

La "provocación" a la que se refiere la alcaldesa es un comunicado publicado por Luna en redes sociales en el que cuestionaba la instalación de una pantalla por parte del bar Ca s'Espardenyer para seguir los partidos del Mundial desde la plaza del pueblo. En ese mensaje, el portavoz de EOB trasladaba las quejas de varios vecinos por la "sobreocupación de la plaza".

Imagen de archivo de la alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta (derecha), durante una recepción de la presidenta Marga Prohens. / Caib

"La alcaldesa nos dijo que no tenía ni idea de que el bar había colocado un televisor orientado hacia la calle y altavoces dirigidos a la plaza", escribió Luna. En el mismo mensaje denunciaba un supuesto "trato de favor" del equipo de gobierno hacia este establecimiento respecto a otros negocios de la plaza y advertía de que ello invitaba al resto de vecinos bunyolins "a hacer lo que quisieran".

Los hechos denunciados por Luna se produjeron, presuntamente, tras el partido del pasado martes, en el que España se clasificó para la final del Mundial después de vencer a Francia. Según denunció el concejal, unos jóvenes comenzaron a insultarle en la plaza, donde estaba instalada la pantalla, y posteriormente se desplazaron hasta su domicilio, donde le lanzaron petardos mientras continuaban las amenazas y los insultos.

"El mundial es una vez cada cuatro años"

La alcaldesa defiende que la instalación de la pantalla no requería autorización municipal: "Es una vez cada cuatro años. Cuando hay un Mundial, los bares siempre ponen sus televisores en las fachadas. No di permiso porque no hacía falta. No es ilegal poner un televisor y yo siempre he visto los Mundiales en el bar del pueblo". Serralta considera que Luna ha aprovechado la polémica para "ir en contra del equipo de gobierno" y rechaza que existiera un trato de favor hacia Ca s'Espardenyer."Si cualquier otro bar hubiera puesto una televisión, tampoco le habría dicho nada. Es una costumbre cultural", asegura.

La alcaldesa insiste en que "condena los insultos y los ataques", aunque mantiene que el portavoz de la oposición "iba provocando" y que ha sido "poco tolerante". "Ha querido politizar los partidos de fútbol para ir en contra de todo el pueblo. El fútbol es uno de los deportes que más gusta y une", sostiene la primera edil de Bunyola, que añade que a Luna "le molesta España" y que, "si hubiera jugado el Barcelona, no habría dicho nada".

Serralta también ha salido al paso de la presencia de varios jóvenes con una bandera de la Cruz de Borgoña durante el partido, un símbolo que representaba al carlismo y actualmente es utilizado por la extrema derecha. La alcaldesa asegura desconocer el significado del símbolo y lo ha equiparado con la bandera de Palestina: "No sé qué significaba esa bandera de la cruz, pero Luna tiene una bandera de Palestina en su casa. ¿No defendemos la libertad de expresión?".