Vecinos de Pòrtol denuncian cortes de agua y problemas de presión

Las quejas por los problemas en el suministro de agua se han multiplicado durante los últimos días entre los vecinos de Pòrtol, en Marratxí. Numerosos residentes han denunciado a través de las redes sociales cortes y bajadas de presión, principalmente durante las tardes, que en algunos casos impiden que el agua llegue hasta los pisos superiores de los edificios.

Algunos afectados aseguran que la presión es tan baja que no pueden realizar actividades cotidianas como ducharse. Las incidencias se producirían sobre todo durante las horas de mayor consumo.

Aigües Terme de Marratxí, empresa responsable del suministro en la localidad, ha explicado que todas las viviendas deben disponer de un depósito de agua y de un grupo de presión propios, tal como establece el artículo 18 del reglamento municipal del servicio de abastecimiento.

Según la compañía, la red general está diseñada para suministrar agua con una presión y un caudal determinados hasta los depósitos particulares de cada inmueble. Cuando una vivienda no utiliza ese depósito y aspira el agua directamente de la red mediante un grupo de presión, puede provocar un desequilibrio en el sistema.

La empresa señala que, si esta práctica se produce de manera generalizada en una misma zona, la presión de la red disminuye y se reduce el caudal disponible para el resto de los usuarios, especialmente para las viviendas situadas en plantas superiores.

Algunos vecinos consultados han reconocido que disponen de depósito y grupo de presión, aunque los tienen averiados o no los utilizan. Otros aseguran que desconocían la obligación recogida en el reglamento municipal.

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha recordado que desde hace más de una década las viviendas del municipio están obligadas a disponer de un aljibe y de un motor o grupo de presión en condiciones de funcionamiento para evitar problemas de suministro.