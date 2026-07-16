El TIB impulsa seis aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes en estaciones y paradas clave

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) ha sacado a licitación la contratación del suministro, instalación, puesta en servicio y gestión de seis módulos de aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes eléctricos en distintos puntos de la red de transporte público TIB. La actuación, que cuenta con un presupuesto máximo de 293.394 euros (IVA excluido), tiene como objetivo fomentar la intermodalidad y facilitar la combinación de estos vehículos de movilidad personal con el transporte público.

Los nuevos equipamientos se ubicarán en los municipios de Inca, sa Pobla, Llucmajor, Manacor, Consell y Calvià. En concreto, se instalarán en la estación de tren de Manacor, la estación de Consell-Alaró, la parada de autobús Llevant 1 en Inca, la parada Ronda Nord 2 en sa Pobla, la parada Oest 1 en Llucmajor y la parada de la Platja de Santa Ponça, en Calvià, esta última incorporada como novedad respecto a la previsión inicial.

Cada módulo contará con un mínimo de 20 taquillas individuales, distribuidas entre espacios para bicicletas no plegables y patinetes eléctricos, todas ellas equipadas con cerradura electrónica y punto de carga en su interior. El sistema permitirá a los usuarios estacionar sus vehículos de forma segura mientras utilizan el transporte público.

Gráfico difundido por el Govern que muestra la ubicación de los futuros aparcamientos. / Caib

La iniciativa da continuidad al proyecto presentado el pasado mes de febrero por el Govern, en el marco del plan de inversiones Illes en Transformació, y refuerza la apuesta institucional por una movilidad más sostenible. En aquel momento se plantearon cinco ubicaciones iniciales, que ahora se amplían con la incorporación de Calvià.

El CTM asumirá la licitación, instalación, mantenimiento y gestión del servicio, que se realizará a través de una aplicación móvil gratuita. Por su parte, los ayuntamientos colaborarán en los casos en que los módulos se sitúen junto a paradas de autobús, encargándose de la infraestructura eléctrica, el consumo energético, la limpieza del entorno y otras tareas de apoyo.

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El proyecto está financiado con fondos del factor de insularidad del Régimen Especial de las Illes Balears. El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 29 de julio, y la previsión es que los nuevos aparcamientos entren en funcionamiento a finales de este año o a principios de 2027.