La plataforma procamins carga contra el alcalde de Manacor: “Un excelente candidato para el PP”

La Plataforma Camins Públics i Oberts ha remitido una carta abierta al alcalde de Manacor, Miquel Oliver (Més), en la que le dedican duros reproches por sus años de “inacción” en la defensa de los caminos públicos del municipio del Llevant y llegan a insinuar que su actuación se asemeja más a la de un candidato del PP que a la de un representante de Més. “Visto el balance de su gestión en materia de caminos públicos, cuesta no pensar que determinadas decisiones encajarían mucho mejor en el programa del PP. De hecho, después de estos años de mandato, no nos costaría nada imaginarle como un excelente candidato de este partido en el Consell de Mallorca”, afirman en referencia a la voluntad del todavía alcalde de Manacor de dar el salto a la política insular como cabeza de lista de los ecosoberanistas.

En este sentido, la plataforma asegura no entender ni “compartir en absoluto” el anuncio hecho público hace unos días de que la exalcaldesa del PP Catalina Sureda, que presidió el Ayuntamiento entre los años 1996 y 1999 como primera mujer alcaldesa del municipio, será una de las personalidades que serán distinguidas con el título honorífico de hija predilecta a pesar de que mantiene un litigio con el Ayuntamiento de Manacor por la titularidad del antiguo camino de Cala Magraner y Cala Pilota. “¿Es consciente de ello?”, pregunta la entidad al alcalde.

Además, denuncian que 17 años después de la firma del convenio con la propiedad de es Fangar, el camí de la Plana que atraviesa la finca del Puig d’Alanar, también vinculado a la familia de la exalcaldesa popular, “sigue cerrado”. Por todo ello, la plataforma se pregunta si la de Sureda “es una trayectoria merecedora de la máxima distinción que puede conceder el municipio”.

En la carta, el colectivo expresa su “profunda decepción y frustración” con Oliver por una gestión que considera alejada de la protección del patrimonio común, y critica que, tras siete años, el Ayuntamiento no haya impulsado el inventario de caminos públicos, una herramienta clave para garantizar su titularidad y uso, a pesar de que el alcalde se había comprometido a aprobar un nuevo documento elaborado por un equipo multidisciplinar de expertos. “Siete años de promesas, buenas palabras y de una sorprendente capacidad de aplazar lo que, según parece, nunca ha sido una prioridad; ni siquiera se ha licitado la elaboración del nuevo catálogo”, lamenta la entidad, que considera que la defensa del patrimonio viario público “ocupa un lugar muy discreto en las prioridades municipales” del actual equipo de gobierno presidido por Miquel Oliver.

La plataforma denuncia que esta falta de actuaciones favorece a quienes “usurpan, cierran o dificultan” el acceso a caminos históricos, y advierte de que la pasividad institucional contribuye a consolidar situaciones contrarias al interés general.

La plataforma cuestiona abiertamente si existe una verdadera defensa administrativa del dominio público viario en el municipio y si esta tarea “se ha reservado exclusivamente a la acción popular y a las entidades que, ante la pasividad institucional, se ven obligadas a hacer el trabajo que correspondería al Ayuntamiento”. El colectivo recuerda a Oliver que la falta de un inventario “completo y actualizado” genera “inseguridad jurídica” y además “facilita la consolidación de situaciones contrarias al uso público de los caminos” en un contexto en el que el territorio “está sometido a una presión urbanística y especulativa constante”. “Su inacción (en referencia a Oliver) no constituye una simple omisión administrativa, es un factor activo en la consolidación de la exclusión territorial que padecen los ciudadanos de Manacor y, en definitiva, todos los mallorquines”, añaden en la misiva antes de calificar de “estéril, improductivo y, en numerosads ocasiones, contraproducente” el mandato del alcalde.

Entre los ejemplos señalados, el colectivo menciona decisiones como el asfaltado del Camí dels Presos, que consideran una intervención inapropiada en una vía que “no es un camino cualquiera” sino un espacio “cargado de memoria histórica”. “En cualquier otro lugar este legado sería objeto de protección, respeto y cuidado; aquí, en cambio, se ha optado por intervenir sin la sensibilidad que merece”, lamenta la plataforma, que considera que la técnica constructiva del camino, construido por trabajos forzados de presos republicanos, “debería tener una protección específica”.

La plataforma recuerda también que otros caminos históricos, como el antiguo camino de Cala Magraner, ha sido labrado en su totalidad y “a día de hoy los ‘manacorins’ son desviados por una torrentera casi impracticable” para llegar a esta emblemática cala virgen de la costa del municipio en la que históricamente el acceso había sido libre. También reprochan a Oliver haber otorgado licencia para instalar una nueva barrera en el camí de sa Roca para después declarar públicamente que "pagaría encantado su demolición". "Una afirmación generosa, si no fuera porque el dinero no sale de su bolsillo, sino de la de todos los ciudadanos", precisa el colectivo procaminos.

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Ante este escenario, Camins Públics i Oberts reclama al alcalde una “reflexión” para “rectificar” sus políticas con respecto a los caminos públicos y también la decisión de distinguir a la exalcaldesa Sureda, una iniciativa que, según la plataforma, le acerca más al programa del PP.