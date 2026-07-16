El periodista Joan Payeras recopila sus documentadas crónicas en un nuevo libro

Sa Pobla volverá a mirar a su pasado para entender su presente con la presentación de Cròniques de sa Pobla (II). Fets històrics i signes de progrés, la nueva obra del cronista oficial de la localidad y colaborador de DIARIO de MALLORCA, Joan Payeras Llull. El acto tendrá lugar este jueves a las 19,30 horas en Can Planes – Espais d’Art i Cultura, en un encuentro que se plantea como una cita con la memoria colectiva del municipio.

El volumen reúne una selección de reportajes publicados a lo largo de los últimos veinte años en distintos medios de comunicación, entre ellos DIARIO de MALLORCA, manteniendo el estilo periodístico característico del autor. A través de sus páginas, el lector podrá recorrer episodios, personajes y acontecimientos que han marcado el devenir social, cultural y económico de sa Pobla, así como los hitos de progreso que han acompañado su evolución hacia la modernidad.

Esta segunda entrega de las Cròniques de sa Pobla no solo recupera hechos históricos, sino que también invita a reflexionar sobre cómo determinados cambios fueron vividos en su momento por la población, convirtiéndose en acontecimientos clave para varias generaciones. El libro se presenta así como una herramienta para redescubrir el pasado reciente y reforzar el conocimiento de la identidad local.

El acto contará con la participación del propio autor, Joan Payeras, acompañado por el concejal de Cultura, Biel Payeras, y el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut. Al finalizar la presentación, está prevista una firma de ejemplares.

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La publicación forma parte de un proyecto más amplio con el que Payeras pretende dejar constancia escrita de su extensa trayectoria como cronista local durante más de cincuenta años, consolidando un legado que documenta la historia viva de sa Pobla.