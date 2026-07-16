La Mare de Déu del Carme sale a navegar

Diversas localidades costeras de Mallorca han sido este jueves por la tarde fieles a la tradición de celebrar procesiones marineras con motivo de la Mare de Déu del Carme, patrona de los pescadores.

La gran mayoría de cofradías de las islas, desde Menorca hasta Formentera, se suman a estas celebraciones populares en las que se engalanan las barcas con multitudinarias procesiones por las bahías.

La localidad costera de Cala Bona ha celebrado la tradición. / Biel Capó

Según ha explicado el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnín, estas procesiones se celebran simultáneamente en todas las Islas, desde el puerto de la Savina, en Formentera, hasta el de Fornells, en Menorca.

Bonnín ha destacado que esta es una de las celebraciones más arraigadas entre las poblaciones costeras de Balears, que cada año participan activamente en los actos festivos organizados por sus cofradías de pescadores. Entre los eventos más esperados destacan las procesiones de embarcaciones, que llenan los muelles de ambiente festivo y devoción.

La figura de la Mare de Déu del Carme ha sido embarcada. / Biel Capó

Las procesiones se llevan a cabo al atardecer en la mayoría de cofradías de pescadores de las Islas. En Mallorca, destacan las del Port d’Andratx, el Port de Pollença, Cala Bona, Cala Rajada, Portocolom, Porto Cristo y Cala Figuera.

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Como marca la tradición, las embarcaciones pesqueras salen de sus respectivos muelles para realizar un breve recorrido por el interior del puerto, engalanadas con flores y, en muchos casos, iluminadas, en un emotivo homenaje a la Mare de Déu del Carme, protectora de los pescadores y de toda la gente del mar.