Tradiciones
La Mare de Déu del Carme sale a navegar
Puertos mallorquines como Cala Bona, Porto Cristo o Cala Figuera han celebrado esta arraigada tradición en honor a la patrona de los pescadores
Diversas localidades costeras de Mallorca han sido este jueves por la tarde fieles a la tradición de celebrar procesiones marineras con motivo de la Mare de Déu del Carme, patrona de los pescadores.
La gran mayoría de cofradías de las islas, desde Menorca hasta Formentera, se suman a estas celebraciones populares en las que se engalanan las barcas con multitudinarias procesiones por las bahías.
Según ha explicado el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnín, estas procesiones se celebran simultáneamente en todas las Islas, desde el puerto de la Savina, en Formentera, hasta el de Fornells, en Menorca.
Bonnín ha destacado que esta es una de las celebraciones más arraigadas entre las poblaciones costeras de Balears, que cada año participan activamente en los actos festivos organizados por sus cofradías de pescadores. Entre los eventos más esperados destacan las procesiones de embarcaciones, que llenan los muelles de ambiente festivo y devoción.
Las procesiones se llevan a cabo al atardecer en la mayoría de cofradías de pescadores de las Islas. En Mallorca, destacan las del Port d’Andratx, el Port de Pollença, Cala Bona, Cala Rajada, Portocolom, Porto Cristo y Cala Figuera.
Como marca la tradición, las embarcaciones pesqueras salen de sus respectivos muelles para realizar un breve recorrido por el interior del puerto, engalanadas con flores y, en muchos casos, iluminadas, en un emotivo homenaje a la Mare de Déu del Carme, protectora de los pescadores y de toda la gente del mar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes
- Duelo por cada palmo de tierra en Cala Llamp: un vecino frena la ampliación registral de una finca al alegar que invade la suya
- Dueños de pequeños barcos se movilizan este domingo para evitar su 'expulsión' del puerto de Andratx tras incrementos de hasta el 600% en el precio de los amarres
- El mar escupe basura en la Colònia de Sant Jordi
- Robo de máscaras, IA y el lema 'Todos somos el Much': Guerra en Sineu por ser el Much y la Muca
- Desalojado un asentamiento ilegal en suelo rústico de Sencelles tras años de denuncias
- Calvià presenta una nueva propuesta para salvar el campamento del Rei en Jaume en la pinada de Santa Ponça
- Embarcaciones de chárter turístico siguen fondeando en Sóller pese a tenerlo prohibido