Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayudas primera viviendaMuerte exalcalde de sa PoblaRCD MallorcaMuch de SineuCinema a la frescaMundial: España
instagramlinkedin

Proyectos energéticos

El Hospital de Inca estrena un aparcamiento fotovoltaico para impulsar el autoconsumo

La instalación cuenta con más de mil placas solares y permitirá ahorrar cerca de 500 toneladas de CO₂ al año

Las autoridades autonómicas y municipales, en el aparcamiento del Hospital.

Las autoridades autonómicas y municipales, en el aparcamiento del Hospital. / Caib

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Part Forana

Inca

El Hospital Comarcal de Inca dispone de un nuevo aparcamiento fotovoltaico impulsado por el Instituto Balear de la Energía (IBE), una infraestructura que refuerza la apuesta del Govern por extender el autoconsumo en los edificios públicos, reducir el consumo energético y avanzar en la transición energética de las Illes Balears.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la consellera de Salud, Manuela García, han visitado este jueves las nuevas instalaciones acompañados por el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; la directora gerente del IBE, Marta Pons; el gerente del Hospital de Inca, Xisco Ferrer, y miembros del equipo directivo del centro, además del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y otros representantes municipales.

La actuación ha consistido en la construcción de pérgolas fotovoltaicas de hormigón sobre el aparcamiento exterior, donde se han instalado un total de 1.044 placas solares con una potencia de 647,28 kWp (600 kWn). La infraestructura ocupa 190 plazas de estacionamiento y permite combinar la generación de energía renovable con la protección de los vehículos, aprovechando un espacio ya existente sin interferir en la actividad hospitalaria.

Los cargos políticos han visitado las instalaciones del complejo hospitalario del Raiguer.

Los cargos políticos han visitado las instalaciones del complejo hospitalario del Raiguer. / Caib

Según los datos facilitados, la instalación generará alrededor de 975.000 kWh anuales de energía limpia, lo que contribuirá a reducir el consumo energético del hospital y evitar la emisión de aproximadamente 500 toneladas de dióxido de carbono cada año, una cifra equivalente a la capacidad de absorción de unos 50.000 árboles.

El proyecto ha supuesto una inversión de 1.108.335,74 euros, financiados a través de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Noticias relacionadas

Además, la intervención ha incluido la instalación de cinco puntos de recarga dobles para vehículos eléctricos, con capacidad para dar servicio a diez coches, que se integrarán en la red pública MELIB gestionada por el IBE. La infraestructura también ha quedado preparada para incorporar en el futuro otros cinco puntos de recarga dobles adicionales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Part Forana
  • Hospital de Inca
  • consumo energético
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes
  2. Duelo por cada palmo de tierra en Cala Llamp: un vecino frena la ampliación registral de una finca al alegar que invade la suya
  3. Dueños de pequeños barcos se movilizan este domingo para evitar su 'expulsión' del puerto de Andratx tras incrementos de hasta el 600% en el precio de los amarres
  4. El mar escupe basura en la Colònia de Sant Jordi
  5. Robo de máscaras, IA y el lema 'Todos somos el Much': Guerra en Sineu por ser el Much y la Muca
  6. Desalojado un asentamiento ilegal en suelo rústico de Sencelles tras años de denuncias
  7. Calvià presenta una nueva propuesta para salvar el campamento del Rei en Jaume en la pinada de Santa Ponça
  8. Embarcaciones de chárter turístico siguen fondeando en Sóller pese a tenerlo prohibido

El Hospital de Inca estrena un aparcamiento fotovoltaico para impulsar el autoconsumo

El Hospital de Inca estrena un aparcamiento fotovoltaico para impulsar el autoconsumo

Arrels Marines insta a frenar la planta de baterías de Pollença por falta de garantías ambientales y territoriales

Arrels Marines insta a frenar la planta de baterías de Pollença por falta de garantías ambientales y territoriales

El Ayuntamiento de Calvià finaliza la renovación integral del ascensor de la playa de Cas Català

El Ayuntamiento de Calvià finaliza la renovación integral del ascensor de la playa de Cas Català

Un sendero de intromisión política

Un sendero de intromisión política

Unos activistas denuncian años de presunto maltrato animal en una finca de Santa Margalida

Unos activistas denuncian años de presunto maltrato animal en una finca de Santa Margalida

La plataforma procamins carga contra el alcalde de Manacor: “Un excelente candidato para el PP”

La plataforma procamins carga contra el alcalde de Manacor: “Un excelente candidato para el PP”

Vecinos de Pòrtol denuncian cortes de agua y problemas de presión

Vecinos de Pòrtol denuncian cortes de agua y problemas de presión

El periodista Joan Payeras recopila sus documentadas crónicas en un nuevo libro

Tracking Pixel Contents