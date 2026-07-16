Proyectos energéticos
El Hospital de Inca estrena un aparcamiento fotovoltaico para impulsar el autoconsumo
La instalación cuenta con más de mil placas solares y permitirá ahorrar cerca de 500 toneladas de CO₂ al año
El Hospital Comarcal de Inca dispone de un nuevo aparcamiento fotovoltaico impulsado por el Instituto Balear de la Energía (IBE), una infraestructura que refuerza la apuesta del Govern por extender el autoconsumo en los edificios públicos, reducir el consumo energético y avanzar en la transición energética de las Illes Balears.
El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la consellera de Salud, Manuela García, han visitado este jueves las nuevas instalaciones acompañados por el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; la directora gerente del IBE, Marta Pons; el gerente del Hospital de Inca, Xisco Ferrer, y miembros del equipo directivo del centro, además del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y otros representantes municipales.
La actuación ha consistido en la construcción de pérgolas fotovoltaicas de hormigón sobre el aparcamiento exterior, donde se han instalado un total de 1.044 placas solares con una potencia de 647,28 kWp (600 kWn). La infraestructura ocupa 190 plazas de estacionamiento y permite combinar la generación de energía renovable con la protección de los vehículos, aprovechando un espacio ya existente sin interferir en la actividad hospitalaria.
Según los datos facilitados, la instalación generará alrededor de 975.000 kWh anuales de energía limpia, lo que contribuirá a reducir el consumo energético del hospital y evitar la emisión de aproximadamente 500 toneladas de dióxido de carbono cada año, una cifra equivalente a la capacidad de absorción de unos 50.000 árboles.
El proyecto ha supuesto una inversión de 1.108.335,74 euros, financiados a través de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Además, la intervención ha incluido la instalación de cinco puntos de recarga dobles para vehículos eléctricos, con capacidad para dar servicio a diez coches, que se integrarán en la red pública MELIB gestionada por el IBE. La infraestructura también ha quedado preparada para incorporar en el futuro otros cinco puntos de recarga dobles adicionales.
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