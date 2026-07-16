El Govern pasa revista a las obras de mejora del cauce del Torrent Major de Sóller

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha pasado revista este jueves a las obras de reconstrucción de los muros del Torrent Major de Sóller, una intervención que el municipio reclamaba desde el año 2017 y que supone una inversión de 550.000 eurosdestinada a reforzar la protección frente a las inundaciones y a incrementar la capacidad hidráulica del curso fluvial.

La visita se ha llevado a cabo en el tramo comprendido entre el Pont den Barona y el puente del tranvía, una de las zonas más vulnerables del torrente y catalogada como área con riesgo potencial significativo de inundación. Lafuente ha recorrido el espacio acompañado por el alcalde, Miquel Nadal, y por miembros del equipo de gobierno, con quienes ha comprobado el avance de unos trabajos que responden a una demanda histórica del municipio y que buscan corregir déficits estructurales que, en episodios de lluvias intensas, han provocado desbordamientos y afectaciones a viviendas y fincas de la zona de l’Horta.

El proyecto en ejecución incluye la reconstrucción de tres tramos de muro de hormigón armado que suman 202 metros lineales, con alturas de hasta 3,5 metros para garantizar el paso del caudal correspondiente a un período de retorno de 100 años. Las obras contemplan la demolición de las estructuras deterioradas, la ejecución de nuevos muros de contención de hormigón en masa y su revestimiento con piedra natural para mantener la integración paisajística. También se incorporan soluciones técnicas para reforzar la estabilidad, como una cimentación protegida contra el socavamiento, paramentos inclinados hacia el cauce y sistemas de drenaje para reducir la fuerza del terreno.

La actuación va a cargo de Elsamex Gestión de Infraestructuras SL por un importe de 547.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. Si no hay imprevistos, las obras concluirán a finales de agosto.

Las obras tienen un importe de 547.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. / J. Mora

Durante la visita, Lafuente remarcó que el Govern ha decidido intervenir “para proteger Sóller y dar una respuesta real a un problema que ha afectado reiteradamente a vecinos y fincas de los alrededores”. El conseller defendió la necesidad “de anticiparse, invertir y reforzar las infraestructuras antes de que se produzca una emergencia”, y subrayó que esta actuación representa “más seguridad, más capacidad hidráulica y una mayor protección para las personas y el territorio”.

La intervención en el Torrent Major se enmarca en el refuerzo de la inversión en la gestión y mantenimiento de los torrentes de Mallorca, con unos nuevos contratos que pasan de 5,1 millones a 12,67 millones de euros para el período 2026-2029, multiplicando por 2,5 los recursos destinados a estas actuaciones.

Paralelamente, la Conselleria ha activado una línea de ayudas de 300.000 euros para impulsar la limpieza y el acondicionamiento de torrentes en explotaciones agrarias y ganaderas, con convocatoria abierta hasta el 31 de julio de 2026.

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Según Lafuente, este incremento presupuestario refleja “un cambio en la manera de gestionar los torrentes”, con el objetivo de mantener los cauces en mejores condiciones, reducir riesgos y actuar de manera planificada. “El Govern está transformando la gestión de los torrentes desde la prevención y la inversión”, ha concluido.