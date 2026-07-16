Esporles inicia obras de mejora en el CEIP Gabriel Comas i Ribas por más de 24.000 euros

El Ayuntamiento de Esporles ha iniciado las obras de reparación y mejora de las paredes de la escalera y del pasillo del CEIP Gabriel Comas i Ribas, con un presupuesto de 24.345,20 euros, IVA incluido.

La intervención tiene como objetivo subsanar el deterioro provocado por el paso del tiempo y el uso continuado de las instalaciones, así como mejorar la seguridad, la funcionalidad y el aspecto de estos espacios del centro educativo, según ha informado el consistorio.

Los trabajos incluyen el picado de las paredes deterioradas, la nivelación de los paramentos, el revestimiento con mortero y la posterior pintura de las superficies afectadas.

Las obras se ejecutan durante el periodo no lectivo para reducir al mínimo su impacto sobre la actividad escolar y evitar alteraciones en el desarrollo del curso.

Mejora de edificios públicos

El Ayuntamiento ha enmarcado esta actuación en las tareas de conservación y mejora de los edificios públicos municipales y, en particular, de los equipamientos educativos, con el propósito de mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad y uso.