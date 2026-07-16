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Esporles inicia obras de mejora en el CEIP Gabriel Comas i Ribas por más de 24.000 euros

Las labores de reparación y pintura se realizan durante el periodo no lectivo para minimizar el impacto en los alumnos

Obras de mejora en el colegio público de Esporles

Obras de mejora en el colegio público de Esporles / DM

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Iñaki Moure

Iñaki Moure

El Ayuntamiento de Esporles ha iniciado las obras de reparación y mejora de las paredes de la escalera y del pasillo del CEIP Gabriel Comas i Ribas, con un presupuesto de 24.345,20 euros, IVA incluido.

La intervención tiene como objetivo subsanar el deterioro provocado por el paso del tiempo y el uso continuado de las instalaciones, así como mejorar la seguridad, la funcionalidad y el aspecto de estos espacios del centro educativo, según ha informado el consistorio.

Los trabajos incluyen el picado de las paredes deterioradas, la nivelación de los paramentos, el revestimiento con mortero y la posterior pintura de las superficies afectadas.

Las obras se ejecutan durante el periodo no lectivo para reducir al mínimo su impacto sobre la actividad escolar y evitar alteraciones en el desarrollo del curso.

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