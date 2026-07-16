Cuándo se celebra la fiesta de la Beata de Valldemossa 2026: fecha, horarios y claves del Carro Triomfal

Valldemossa se prepara para vivir una de las fiestas más especiales y multitudinarias del verano en Mallorca. La fiesta de la Beata 2026 se celebrará el martes 28 de julio, una fecha fija en el calendario del municipio y marcada por la devoción a Santa Catalina Thomàs, nacida en esta localidad de la Serra de Tramuntana.

El momento más esperado volverá a ser la salida del Carro Triomfal. La carroza recorrerá las calles del pueblo con la niña que representa a la Beateta, su corte de ángeles y los tradicionales carretons de niños vestidos con indumentaria mallorquina.

Las fiestas comenzarán el viernes 17 de julio y se prolongarán hasta el día 28, aunque los actos religiosos y tradicionales más importantes se concentrarán durante la víspera y el día grande.

¿A qué hora sale el Carro Triomfal de la Beata?

La salida del Carro Triomfal de la Beata de Valldemossa tendrá lugar el martes 28 de julio a las 21.30 horas. La comitiva estará acompañada por la Banda de Música de Montuïri, la Banda de Música de Valldemossa y los Xeremiers de sa Garriga.

¿Quién será la Beateta? ¿Y los 'angelets'?

La gran protagonista de la edición de 2026 será Àfrica Calafat Roldán, la niña elegida para representar a la Beateta. Presidirá la carroza engalanada y estará acompañada por una corte formada por quince angelets. Serán: Aarón Goñi Rodríguez, Olivia Cipriani Carulla, Román Goñi Rodríguez, Martina Marquès Català, Marc Muñoz Pons, Paula Vives Sánchez, Eduard Stefan Arseni, Teo Nistico, Teo Seijo Vicens, Rita Beriain Puentes, Kenzo Lambourne Lloyd-Cox, Clàudia Rigo Chaparro, Lluc Juan Mateu, Ona Amer Julià y Nil Campins Pons.

Junto al Carro Triomfal desfilarán los carretons de niños y niñas vestidos de pageses y pageses, en un recorrido que acostumbra a llenar de público las estrechas calles del centro de Valldemossa.

FOTOS | La Beateta recorre las calles de Valldemossa en su ‘carro triomfal’ / B. Ramon

Programa del martes 28 de julio

La jornada principal comenzará por la mañana y combinará los actos religiosos con la música y la celebración popular.

A las 9.00 horas, la Banda de Música de Montuïri realizará la tradicional cercavila por las calles para anunciar el inicio del día grande.

A las 10.45 horas comenzará el desfile de la Beateta, su corte de ángeles, la Hereva, las damas de honor y las autoridades. La comitiva partirá desde el Ayuntamiento y se dirigirá hasta la iglesia parroquial de Sant Bartomeu.

A las 11.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a Santa Catalina Thomàs. Tras la ceremonia, el Ayuntamiento ofrecerá un refresco en los jardines de la Cartuja.

Los actos continuarán a las 18.30 horas con un concierto de la Banda de Música de Montuïri en la plaza de la Cartuja. El broche llegará a las 21.30 horas, con la salida del Carro Triomfal por las calles de Valldemossa.

La víspera: procesión con la reliquia y concierto de Tomeu Penya

La víspera de la Beata también tendrá una programación destacada. El lunes 27 de julio, a las 18.00 horas, la Banda de Música de Montuïri recorrerá las calles del pueblo.

A las 19.30 horas se celebrarán la misa y la procesión solemne con la reliquia de Santa Catalina Thomàs. El recorrido terminará con la tradicional ofrenda floral a la santa.

La jornada concluirá a las 22.30 horas con un concierto 'Íntim' de Tomeu Penya en la plaza de la Cartuja, una de las principales novedades del programa festivo de este año.

Programa de les festes de la Beata de Valldemossa i les festes d'estiu by Administrador Diariodemallorca.es Descripción del contenido: Programa de las fiestas de la Beata de Valldemossay de las fiestas de verano.

¿En qué consiste la fiesta de la Beata de Valldemossa?

La celebración rinde homenaje a Santa Catalina Thomàs, nacida en Valldemossa en 1531 y conocida popularmente en Mallorca como la Beata o la Beateta. Fue beatificada en 1792 y canonizada en 1930, convirtiéndose en una de las figuras religiosas con mayor devoción popular de la isla.

El elemento más reconocible es el Carro Triomfal, una carroza decorada con flores y luces sobre la que desfila una niña del municipio representando a la santa durante su infancia. La Beateta está acompañada por quince niños y niñas que forman la corte de angelets.

La procesión incorpora música tradicional, xeremiers, animales, carros y numerosos vecinos vestidos a l’ample, con la indumentaria tradicional mallorquina. Durante estos días, los residentes también engalanan las calles y las fachadas, reforzando el carácter comunitario de la celebración.

Más allá de su dimensión religiosa, la fiesta constituye una de las principales muestras del patrimonio popular de Valldemossa y atrae cada verano a visitantes procedentes de diferentes puntos de Mallorca.

Una celebración que ocupa todo el pueblo

La fiesta no se limita al desfile del 28 de julio. Desde el día 17 habrá verbenas, actividades deportivas, talleres de ball de bot, conciertos, actos infantiles y la novena dedicada a Santa Catalina Thomàs.

El programa comenzará con una representación teatral y continuará el sábado 18 de julio con la proclamación de la Hereva y las damas de honor, el pregón de las fiestas y una verbena con la Orquesta Galatzó, La Década Prodigiosa y el DJ Joan Rigo.

El pregonero de 2026 será Joan Muntaner Marroig, en reconocimiento a sus 26 años de dedicación al municipio como alcalde. La Hereva de este año es Leonor Bardolet Santandreu y las damas de honor son Àfrica Fiol Soler, Carlota Estarellas Fuster y Martina Bonnín Font.

Recomendaciones para asistir al desfile

La salida del Carro Triomfal concentra a numerosos vecinos y visitantes, por lo que es recomendable llegar a Valldemossa con antelación. El programa municipal contempla restricciones de circulación y estacionamiento en el núcleo urbano durante los actos principales.

El Ayuntamiento también habilitará un espacio reservado para personas con movilidad reducida. Para garantizar una plaza, será necesario comunicar la asistencia antes del 26 de julio.

La fiesta de Valldemossa no debe confundirse con las celebraciones de la Beata de Santa Margalida, que tienen lugar durante el primer fin de semana de septiembre. En Valldemossa, el día grande es siempre el 28 de julio, con el Carro Triomfal como gran símbolo de una tradición profundamente arraigada en el pueblo.