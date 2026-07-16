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El Ayuntamiento de Calvià finaliza la renovación integral del ascensor de la playa de Cas Català

La actuación ha supuesto una inversión de 101.000 euros

El ascensor de la playa de Cas Català, en Calvià

El ascensor de la playa de Cas Català, en Calvià / DM

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Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Calvià ha finalizado la renovación integral del ascensor de acceso a la playa de Cas Català. La actuación ha supuesto una inversión de 101.000 euros y ha concluido "cinco semanas antes del plazo inicialmente previsto", según destacó el Consistorio en un comunicado.

La antigua instalación, que llevaba funcionando 17 años, había sufrido un deterioro que causaba numerosas averías y aumentaba las necesidades de mantenimiento.

El nuevo ascensor, informó el Ayuntamiento, incorpora una estructura metálica tratada, revestimientos de acero inoxidable marino y sistemas estancos preparados para su uso en exteriores.

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"Estas características contribuirán a mejorar la resistencia del equipo frente a la corrosión, aumentar su durabilidad y reducir las incidencias derivadas de la exposición permanente al ambiente litoral. La renovación también permitirá ofrecer un servicio más estable, seguro y fiable a los usuarios de la playa", enfatizó el Consistorio.

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