Arrels Marines insta a frenar la planta de baterías de Pollença por falta de garantías ambientales y territoriales

La asociación Arrels Marines de Pollença ha presentado alegaciones en el marco del trámite de información pública del proyecto BESS Servet, que prevé la instalación de una planta de baterías de litio en la zona de la Almadrava. La entidad solicita que se deniegue la declaración de interés autonómico energético, la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental favorable, así como el archivo del expediente.

Según expone la asociación, el proyecto presenta una falta de encaje jurídico y territorial, una evaluación ambiental insuficiente, una deficiente justificación de su emplazamiento y una ausencia de garantías suficientes. Por ello, también pide la suspensión de la tramitación hasta que se determine de forma motivada el régimen legal aplicable, se acredite el permiso de acceso y conexión, se complete la documentación y se analicen alternativas reales.

Arrels Marines reclama además que cualquier nueva versión del proyecto o documentación esencial que se incorpore sea sometida a un nuevo proceso de información pública y consultas antes de adoptar una decisión definitiva. Asimismo, defiende el derecho a una participación ambiental “real y no meramente formal”.

Entre los principales argumentos, la entidad considera que el suelo rústico insular no es adecuado para este tipo de instalaciones industrialesy advierte de que la iniciativa contraviene el Plan Territorial de Mallorca. También critica que la planta se proyecte en una zona inundable, lo que califica de “totalmente inadecuado”.

Las alegaciones alertan igualmente de la proximidad y conectividad del emplazamiento con espacios sensibles como l’Albufereta, torrentes, acuíferos y el mar, lo que podría implicar afecciones a la Red Natura 2000. A ello se suman riesgos asociados a este tipo de instalaciones, como incendios, fugas térmicas o la emisión de gases y sustancias peligrosas.

La asociación muestra su preocupación por los posibles efectos negativos sobre los vecinos y sobre los usos agrícolas, ganaderos y turísticos de la zona, así como por el impacto paisajístico que supondría la infraestructura. También cuestiona la necesidad energética del proyecto y la existencia de un interés público real que lo justifique.

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Por último, Arrels Marines subraya el rechazo social existente y la falta de consenso con las instituciones locales, vecinos, empresas y entidades del entorno, argumentos que refuerzan su petición de paralizar y desestimar el proyecto.