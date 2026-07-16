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Fiestas de verano

Algaida se adentra en los días grandes de Sant Jaume con el protagonismo de los Cossiers

La verbena del 24 de julio y la festividad del día 25 centrarán unas fiestas marcadas por la tradición, la cultura y la alta participación vecinal

Una imagen de los Cossiers de Algaida, que volverán a salir durante las fiestas de Sant Jaume.

Una imagen de los Cossiers de Algaida, que volverán a salir durante las fiestas de Sant Jaume. / Ajuntament

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Redacción Part Forana

Algaida

El municipio de Algaida ya vive plenamente inmerso en las fiestas de Sant Jaume 2026,que alcanzarán su punto culminante los próximos 24 y 25 de julio con la esperada verbena y la celebración del patrón. Los Cossiers, uno de los elementos más emblemáticos del municipio, volverán a ser los grandes protagonistas con “el quadrat” la tarde del viernes y el tradicional baile de la Oferta tras la misa solemne del sábado.

El programa festivo, en marcha desde el pasado 5 de julio, incluye un amplio abanico de actividades culturales, lúdicas y deportivas dirigidas a todos los públicos. Las competiciones deportivas abarcan disciplinas como fútbol, tenis, baloncesto, fútbol sala juvenil 5x5, futbet, pádel, vóley 4x4 y ajedrez, además de destacadas pruebas ciclistas como la cronoescalada al puig de Randa (Cura), incluida en el 64º Gran Premi d’Algaida Memorial Guillem Ramis del 21 de julio, o el circuito urbano previsto para el día 26.

Aunque, tal y como señala la alcaldesa, la socialista Margalida Fullana, todos los actos tienen la misma importancia y han sido preparados con la misma dedicación, este jueves 16 de julio arrancan algunas de las citas más esperadas. A las 18.30 horas se inaugurará en la Casa de la Vila la exposición Blai Bonet “De claror i de cor”, con motivo del centenario del poeta, una de las voces más singulares de la literatura catalana del siglo XX.

El viernes 17, a partir de las 21 horas, tendrá lugar la cena solidaria al aire libre a beneficio del Fons Mallorquí de Solidaritat, que ya ha vendido 1.290 tickets y cuenta con más de 200 inscritos en el posterior concurso de playback. El evento, que se celebrará en el aparcamiento de la vía de circunvalación, se enmarca en la campaña de cero residuos, por lo que no se permitirá el uso de utensilios de un solo uso ni materiales no reciclables.

El sábado 18 se inaugurará a las 19.30 horas, en el espacio Sa Peixateria, la exposición fotográfica L’Arxiu Balaguer, con imágenes procedentes del fondo cedido por Jaume Balaguer Mulet al municipio. Un día después, el domingo 19, tendrá lugar uno de los actos más emotivos, el homenaje a los mayores de 80 años.

El programa se completa con cine a la fresca, talleres tradicionales como el de trenzado de llatra y encordado de sillas, presentaciones literarias y propuestas musicales, entre las que destaca una noche revival con éxitos de los años 70, 80, 90 y 2000.

El viernes 24, la primera aparición de los Cossiers con “el quadrat” a las 19.30 horas dará paso a la gran verbena, para la que se ha habilitado un servicio especial de “bus revetler” entre Algaida y Pina. El sábado 25, día de Sant Jaume, los Cossiers volverán a bailar durante la misa cantada por el Orfeó de Castellitx y posteriormente en la plaza de la iglesia.

Las celebraciones se cerrarán el domingo 26, día de Santa Anneta, con el circuito urbano de ciclismo y la entrega de los premios del 33º Premi de Santa Anneta de Llengua i Cultura Catalanes del Centre Cultural d’Algaida.

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Como detalle singular de este año, la alcaldesa ha incluido en su salutación un acróstico con letras de colores que forman palabras como “Algaida”, “cossiers”, “cultura”, “tradición” o “futuro”, un mensaje simbólico que, según ha explicado, refleja la esencia del pueblo y de sus fiestas.

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