Unos activistas denuncian años de presunto maltrato animal en una finca de Santa Margalida

Activistas vinculados a la protección animal han denunciado la existencia de un posible caso continuado de maltrato animal en una finca de Santa Margalida. En el terreno habría perros, aves, conejos, cabras y otros animales en condiciones deficientes, con escasez de agua y alimento, falta de higiene y espacios de dimensiones inadecuadas, según explican los denunciantes en un comunicado remitido a este medio.

Los activistas aseguran que el propietario de la finca es conocido desde hace años por las autoridades y sostienen que las denuncias y sanciones impuestas hasta ahora no habrían servido para corregir la situación. Entre los hechos descritos mencionan un gallo presuntamente herido y encerrado con las patas rotas, cabras inmovilizadas y pequeños animales confinados en jaulas de tamaño muy reducido.

El comunicado también alerta de una importante acumulación de excrementos en la parcela, que, según los denunciantes, podría representar un riesgo sanitario. Según los denunciantes, el propietario "no muestra ningún tipo de conciencia sobre el daño que está haciendo y, en cambio, insiste en que su manera de tener los animales es totalmente adecuada".

Activistas denuncian un presunto caso de maltrato animal en una finca de Santa Margalida /

Intervención policial

La situación motivó una nueva intervención policial el pasado lunes, después de que los voluntarios alertaran de los ladridos y chillidos "continuos y escalofriantes" de varios animales, siempre de acuerdo a su versión. Ellos informan de que agentes de la Guardia Civil inspeccionaron la finca y les explicaron que trasladarían las actuaciones al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Benemérita, el Seprona.

Los animales, sin embargo, no fueron retirados durante la inspección, explican los activistas, quienes reclaman su decomiso urgente y que se impida al responsable mantener animales en el futuro.

"Las multas pequeñas no hacen ningún efecto. Ahora hace falta una prohibición inmediata y de por vida para tener animales, a fin de acabar, de una vez por todas, con el sufrimiento de los animales durante tantos años", aseguran en la nota de prensa remitida a este medio.