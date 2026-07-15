Estos son los municipios de Mallorca que tienen aparcamientos para residentes

Encontrar aparcamiento se ha convertido en uno de los principales problemas de movilidad de numerosos municipios de Mallorca, especialmente durante los meses de verano y en las localidades que reciben una mayor afluencia de visitantes.

Ante la falta de plazas y el aumento del tráfico, varios ayuntamientos de la isla han creado aparcamientos exclusivos para residentes o han reservado determinadas calles y zonas de estacionamiento para los vehículos de sus vecinos.

No todos los municipios aplican el mismo sistema. Algunos han habilitado aparcamientos concretos, controlados mediante barreras o lectura de matrículas. Otros han implantado zonas verdes, áreas ZAR —Zona de Aparcamiento para Residentes— o espacios ACIRE, donde la circulación y el estacionamiento están restringidos.

Estos son los municipios de Mallorca que cuentan con aparcamientos o plazas reservadas para residentes.

Andratx: 50 plazas exclusivas para residentes en el Port

Andratx ha habilitado una zona de aparcamiento con 50 plazas reservadas exclusivamente para residentes en el Port d’Andratx. Una de las particularidades del nuevo estacionamiento es que los vecinos pueden utilizarlo sin necesidad de colocar un distintivo en el vehículo.

La medida busca aliviar las dificultades para encontrar aparcamiento en este núcleo costero, especialmente durante el verano, cuando aumenta considerablemente la afluencia de visitantes y la presión sobre las plazas disponibles.

Estas 50 plazas se suman a otras medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Andratx para mejorar el estacionamiento, como la apertura de nuevos aparcamientos públicos y el sistema GARE, que permite a determinados residentes aparcar delante de su propio vado con autorización municipal.

Cartel que se ha instalado en el Port d'Andratx / DM

Alcúdia cuenta con más de 1.000 plazas para residentes

Alcúdia dispone de uno de los sistemas de estacionamiento para residentes más amplios de Mallorca. El municipio ha habilitado más de 1.000 plazas exclusivas repartidas entre Alcúdia y el Port d’Alcúdia.

Para poder aparcar en estas zonas es necesario disponer de la denominada Targeta Verda, una autorización vinculada al vehículo y al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ayuntamiento.

Las plazas están distribuidas en diferentes puntos del municipio y pretenden facilitar el estacionamiento a los vecinos durante los meses de mayor presión turística.

DM

Valldemossa tiene un aparcamiento exclusivo con barreras

Valldemossa dispone de un aparcamiento reservado para los vehículos autorizados de los residentes. El recinto se encuentra junto al parque infantil y cuenta con barreras de entrada y salida.

El acceso se realiza mediante un sistema automático que reconoce los vehículos autorizados. Para utilizarlo es necesario disponer de la correspondiente tarjeta ACIRE.

Este aparcamiento permite separar los vehículos de los residentes de los estacionamientos utilizados por los visitantes en uno de los pueblos más turísticos de la Serra de Tramuntana.

Son Servera reserva zonas de aparcamiento en Cala Millor y Cala Bona

El municipio de Son Servera dispone de tres zonas de aparcamiento para residentes situadas en Cala Millor y Cala Bona.

Una de ellas se encuentra en el aparcamiento de la calle de Fetget, entre las calles Eucaliptus y Clavells. Otra está situada en la calle de na Llambies, junto al cruce con la calle de Son Pentinat. La tercera se localiza en el paseo del Pintor Miquel Vives de Cala Bona.

Las plazas están destinadas a facilitar el estacionamiento de los vecinos en dos de las zonas costeras con mayor afluencia turística del Llevant de Mallorca.

Biel Capó

Santanyí reserva plazas de aparcamiento cerca del centro

Santanyí ha destinado el aparcamiento de la calle Bernat Vidal i Tomàs a los vehículos autorizados del municipio.

El espacio cuenta con alrededor de 40 plazas y funciona como una zona verde para residentes durante todo el año. El control se realiza mediante la matrícula del vehículo, lo que permite comprobar si está autorizado para estacionar.

La medida busca facilitar el acceso de los vecinos al centro de Santanyí, especialmente durante los días de mercado y en los periodos con mayor número de visitantes.

Artà tiene zonas verdes en las calles del pueblo

Artà cuenta con plazas de aparcamiento para residentes distribuidas por diferentes calles del núcleo urbano.

Estos espacios están identificados mediante señales verticales y marcas verdes pintadas en el pavimento. Para estacionar es necesario disponer del distintivo municipal correspondiente.

Los vehículos que no están autorizados deben utilizar los aparcamientos públicos o las zonas de estacionamiento libre situadas fuera del área reservada.

La Colònia de Sant Pere también tiene aparcamientos en las calles reservados para residentes.

Sóller y el Port de Sóller disponen de zonas ZAR

Sóller diferencia entre las plazas de zona azul reguladas por la ORA y las zonas verdes ZAR destinadas a residentes.

Las plazas reservadas se encuentran tanto en Sóller como en el Port de Sóller y únicamente pueden ser utilizadas por vehículos debidamente autorizados.

La regulación afecta a plazas situadas en calles y en determinadas áreas de estacionamiento. El municipio también cuenta con aparcamientos públicos para visitantes, como los de Sa Calatrava y la calle de Lepanto.

Un operario pinta de color verde las plazas delimitadas para los residentes de Sóller. / J.Mora

Deià combina las zonas ZAR y las áreas ACIRE

Deià dispone de un sistema que combina las zonas de aparcamiento para residentes con las áreas de circulación restringida.

Los vehículos incluidos en el censo municipal pueden obtener una autorización ZAR-ACIRE vinculada a su matrícula. Esta permite acceder y estacionar en las zonas reservadas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento.

El municipio también contempla autorizaciones para propietarios de viviendas, trabajadores y personas que atienden a residentes mayores o dependientes.

Banyalbufar reserva plazas para residentes en el Port des Canonge

Banyalbufar también dispone de una zona de aparcamiento para residentes en el Port des Canonge. En este caso, no se trata de un aparcamiento cerrado, sino de plazas reservadas en distintas calles del núcleo costero.

La zona ZAR comprende espacios de la avenida de la Mar, la calle Fondalet y varios tramos de las calles Punta Rotja, Punta de s’Àguila, Bergantí y Punta des Cavall.

Pueden solicitar la autorización los residentes empadronados cuyo vehículo tribute en Banyalbufar y también los propietarios de una vivienda en el municipio que cumplan los requisitos establecidos por el Ayuntamiento.

Capdepera reserva calles y plazas a los vecinos

Capdepera cuenta con zonas de estacionamiento reservadas para vehículos con autorización municipal.

La regulación afecta a diferentes calles y plazas del núcleo urbano. Para aparcar en ellas es necesario disponer del correspondiente distintivo de residente.

El sistema contempla excepciones para determinados vehículos, como los de emergencia, los de personas con movilidad reducida o los que cuenten con permisos temporales por obras, mudanzas u otras necesidades justificadas.