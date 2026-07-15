La saturación pone verdes a los locales

El agobio de la presión residencial, sumado al de la población flotante, han creado la necesidad, pero no se puede negar que el acceso y estancia en la vía pública mediante selección de colores es la gran pintada que plasma sobre el asfalto y la pared el desgarro de la convivencia normalizada. Conocimos las zonas azules de la ORA, el naranja estacional junto a las playas y ahora se va incrementando, cada vez con mayor intensidad, el verde de los parkings limitados a residentes. Podemos sumar todavía al fenómeno selectivo la reserva de estacionamiento frente a cocherías, un recurso municipal no homologado por la DGT, o los asientos solo para locales en autobuses del TIB. Son las invenciones ocasionales cultivadas en los invernaderos de la saturación, que vienen a escenificar la última versión del mallorquins i forasters, pero de forma sustancialmente menos integradora y amable que la del primer boom turístico.

Los ayuntamientos pintan de verde los estacionamientos de vehículos reservados a los empadronados de cada municipio. Ocurre en zonas maduras mientras las discrepancias entre el Govern y Aena sobre las competencias en el control de la entrada de turistas es otra forma de poner verdes a los residentes locales. Andratx es el último municipio decidido a acotar espacios para los coches de su padrón. Engrosa la lista de municipios en la que ya figuran Alcúdia, Banyalbufar, Sóller, Son Servera o Valldemossa. Habilitada queda una solución parcial más. Hasta que alguien la confronte con normativas de rango superior tendentes a la uniformidad de la ciudadanía europea. Por el camino, se incrementa la posibilidad de choque, no necesariamente material, en las zonas costeras de los municipios aludidos.

No es una problemática temporal de estacionamiento. Los estacionamientos en verde son un lunar de nuevo cuño sobre la presión demográfica y la movilidad en muletas de una isla empeñada en contradecir las leyes de la física elemental. A este paso, será imprescindible recurrir a más colores. Hasta agotar el catálogo.