Robo de máscaras, IA y el lema "Todos somos el Much": Guerra en Sineu por ser el Much y la Muca

Empiezan las elecciones más importantes para el pueblo de Sineu. No las de la Alcaldía, para eso todavía queda un año, sino las que decidirán qué pareja encarnará al Much y la Muca durante las ediciones de 2027 y 2028 de la Mucada, la neofiesta más popular del Pla de Mallorca. Las "elecciones muquicipales" se deciden en las redes sociales, donde las tres candidaturas buscan conquistar el voto a golpe de humor, emoción y sentimiento.

La votación tendrá lugar el próximo sábado 18 de julio, a partir de las 18.00 horas, en ses Solls des Mercat, en una jornada que combinará el proceso electoral con música, la venta de las camisetas oficiales de la Mucada y un ambiente plenamente festivo.

Marc y Tonina; Antònia "Fuli" y Marc "Terrasa"; y Clàudia "Toreona" junto a Jaume "Forneret", aspiran a tomar el relevo de los actuales representantes del Much y la Muca, Maties Gámez y Martina Fernández, durante los próximos dos años. Todos quieren convertirse en los grandes protagonistas del desenfreno, el jolgorio y la farándula que rodea a Sineu durante la fiesta más rosa de Mallorca.

Las estrategias de campaña difieren entre unas candidaturas y otras, aunque todas recurren a la sátira y a la reivindicación para señalar los grandes males de los mallorquines contemporáneos. La saturación turística, la crisis de la vivienda o los alquileres imposibles son algunos de los problemas tratados por los candidatos, siempre desde el humor que caracteriza a la Mucada.

Robo de máscaras

"Amb en Marc i na Tonina, sa Mucada anirà llatina, reza el lema de una de las candidaturas. En su manifiesto, la pareja asegura que no viene a "prometer milagros, ni alquileres baratos, ni acabar con la saturación turística", sino a "hacer ruido, defender la fiesta y ese espíritu tan nuestro que hace que Sineu, por un día, deje de ser un pueblo normal para convertirse en la capital mundial del desbarat organizado".

Además, la pareja simuló un intento fallido de robar las máscaras del Much y la Muca para hacerse con el relevo antes de las elecciones. "Hemos probado la vía criminal y casi nos detiene la policía muquicipal. Ahora tocará la democrática", ironizan en la publicación.

Quienes repiten candidatura son Clàudia "Toreona" y Jaume "Forneret". En este "second round", la pareja ha apostado sin complejos por la inteligencia artificial para preparar su campaña. Mientras muchos estudiantes (y cada vez más trabajadores) usan la IA de forma desenfrenada, pero lo esconden, los aspirantes al Much y la Muca han ido a pecho descubierto. En uno de sus mensajes agradecen expresamente la colaboración de ChatGPT, Gemini, Grok y Perplexity, a las que atribuyen parte de la elaboración de carteles y contenidos difundidos durante estos días.

"No hemos cambiado demasiado, solo somos más buenos", bromean "Toreona" y "Forneret", que han presentado un programa electoral con diez propuestas y prometen cumplirlas como los políticos: "reglamentariamente... o a medias". En otro de sus mensajes piden a los vecinos que no hagan con su programa "como en las elecciones generales y lo dejen tirado en la escalera".

La candidatura tampoco ha dejado pasar la oportunidad de parodiar la política nacional. Parafraseando una de las frases más míticas del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, afirman: "Es el vecino el que elige al Much i es el Much el que quiere que sean los vecinos el Much".

"Todos somos el Much"

La candidatura más sentimental ha sido la de Antònia "Fuli" y Marc "Terrasa". "Hoy empieza un sueño", anuncian. La pareja asegura que, desde pequeños, "hemos crecido con el Much de Reig, con el color rosa, con las risas y con esa manera tan nuestra de vivir la fiesta". "La hemos soñado, la hemos disfrutado y la hemos sentido. Ahora solo nos queda serla", añaden.

Los candidatos han apostado por un mensaje de comunidad e inclusión. En uno de sus vídeos aparecen decenas de vecinos de todas las edades, entre ellos, incluso algunos de sus rivales electorales, proclamando "Jo som es Much, jo som sa Muca, una forma de reivindicar que la Mucada pertenece a todo el pueblo.

Su lema de campaña resume esa filosofía: "Sineuers, nosaltres durem sa careta, però es Much i sa Muca sou tots voltros.

La campaña también ha contado con los "Mucal Dates", una parodia de las aplicaciones para encontrar pareja donde los distintos candidatos 'ligan' entre sí.

Una cita con las urnas... y con las camisetas

La jornada del sábado no solo decidirá quién representará al Much y la Muca durante los próximos dos años. También arrancará la venta oficial de las camisetas de la Mucada, que este año recuperan el diseño de las primeras ediciones de la mano de Julio Fuentes Arconada. Los organizadores ya han advertido en redes de que las existencias serán limitadas y que las tallas que se agoten durante la jornada solo podrán adquirirse posteriormente en varios establecimientos del municipio, si queda stock.