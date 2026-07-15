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Memoria democrática

Inca honrará a Llorenç Beltran con una piedra de la memoria en el aniversario de su fusilamiento

El acto institucional se celebrará este domingo frente a su último domicilio y forma parte de las políticas municipales de memoria democrática

Llorenç Beltran Salvà, Barbó, fue fusilado por los fascistas en julio de 1937 por sus ideas republicanas.

Llorenç Beltran Salvà, Barbó, fue fusilado por los fascistas en julio de 1937 por sus ideas republicanas. / Wikipedia

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Redacción Part Forana

Inca

El Ayuntamiento de Inca celebrará este domingo, 19 de julio, a las 19,30 horas, un acto institucional de reconocimiento y reparación de la memoria de Llorenç Beltran Salvà. El homenaje tendrá lugar frente a lo que fue su último domicilio, en la calle Sant Bartomeu, donde se instalará una piedra de la memoria como símbolo permanente de recuerdo.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas de memoria democrática que impulsa el Consistorio con el objetivo de preservar el recuerdo de las personas que sufrieron la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como de promover los valores democráticos, la convivencia y el respeto a los derechos humanos.

«Con este homenaje seguimos dando pasos para recuperar la memoria de personas que fueron perseguidas y asesinadas por defender sus ideas y las libertades. Es un ejercicio de justicia, dignidad y responsabilidad colectiva para que su historia no caiga en el olvido», ha destacado la concejala de Memoria, Alice Weber.

Llorenç Beltran Salvà, conocido popularmente como “Es Barbó”, fue barbero, articulista y una persona muy vinculada a la vida social y cultural de Inca. Comprometido con los valores republicanos y la libertad de expresión, fue víctima de la represión franquista y fusilado por un comando fascista el 19 de julio de 1937 en el cementerio de la localidad.

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Con la colocación de esta piedra de la memoria, Inca continúa ampliando sus espacios dedicados al recuerdo y reafirma su compromiso con la recuperación de la memoria democrática y el reconocimiento de todas las víctimas de la represión.

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