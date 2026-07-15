El Govern licita la redacción del proyecto para modernizar la depuradora de Artà

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), ha sacado a licitación el contrato de servicios para redactar el proyecto de remodelación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Artà. El contrato cuenta con un presupuesto base de 140.360 euros, IVA incluido, y permitirá definir las actuaciones necesarias para modernizar una infraestructura que lleva más de tres décadas en funcionamiento.

El sistema actual de saneamiento está compuesto por la propia depuradora, la estación de bombeo de Ca na Pati, la conducción entre ambas instalaciones, un tramo de colector por gravedad y el sistema de restitución del agua tratada al torrente. La antigüedad de buena parte de estos elementos hace necesaria una intervención integral que permita adaptarlos a las exigencias ambientales actuales y mejorar su rendimiento.

El futuro proyecto contemplará una renovación profunda del proceso de depuración con el objetivo de incrementar la calidad del agua tratada, especialmente en la eliminación de nutrientes y sólidos en suspensión. Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de un nuevo sistema de pretratamiento, la implantación de un proceso convencional de fangos activos, el aprovechamiento de la línea de fangos existente y la reconfiguración general de las instalaciones para responder a las necesidades futuras.

Asimismo, la propuesta incorporará medidas para mejorar la resiliencia de la planta ante episodios de lluvias intensas, aprovechando la capacidad de las lagunas existentes para regular y tratar aguas mixtas. También se prevé la instalación de sistemas de monitorización continua, actuaciones para reducir el consumo energético y el estudio de la incorporación de energías renovables adaptadas al emplazamiento.

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Otro de los objetivos clave será facilitar la reutilización del agua regenerada, priorizando usos ambientales y dejando preparada la infraestructura para futuras ampliaciones de los sistemas de distribución.