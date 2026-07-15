El GOB alega contra la planta de baterías de litio de Pollença: "Es inaceptable"

El grupo ecologista GOB ha presentado esta semana alegaciones al proyecto de construcción de una planta de baterías de litio que el Govern tramita para su declaración como proyecto de interés estratégico energético. La instalación está prevista en la zona de la Almadrava, en suelo rústico del municipio de Pollença, una ubicación que la entidad considera “inaceptable”.

Desde el GOB critican que se pretenda implantar una infraestructura de carácter industrial en un entorno rural, en clara contradicción —según señalan— con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pollença y con el Plan Territorial de Mallorca, que limitan estos suelos a usos agrícolas, ganaderos o residenciales muy concretos.

Uno de los puntos que más preocupa a la organización ecologista es que parte de la parcela donde se proyecta la planta está catalogada como zona inundable y se sitúa a escasa distancia del torrent de Sant Jordi. En este sentido, advierten de que una eventual inundación podría tener graves consecuencias en forma de contaminación, dada la naturaleza de las baterías de litio.

Las alegaciones también subrayan la proximidad de viviendas unifamiliares aisladas y explotaciones agrarias en activo, lo que, a juicio del GOB, incrementa el riesgo para la población y para la actividad económica de la zona. Asimismo, cuestionan la idoneidad de los accesos, ya que los caminos actuales —estrechos y rurales— no estarían preparados para soportar el tránsito de vehículos pesados necesarios para transportar baterías de gran tonelaje.

En el ámbito ambiental, la entidad alerta de posibles efectos negativos como la contaminación electromagnética, acústica y lumínica, así como del elevado riesgo de incendio asociado a este tipo de instalaciones. En caso de producirse un incidente, advierten de la posible emisión de gases tóxicos y metales pesados peligrosos para la salud.

Los vecinos instalaron un contenedor similar al previsto en la planta de baterías de litio. / GOB

Además, el GOB señala el peligro de contaminación de los acuíferos subterráneos, del propio torrent de Sant Jordi y de espacios protegidos cercanos como la Reserva Natural de l’Albufereta, así como de la bahía de Pollença.

Finalmente, la organización ecologista insiste en que este tipo de infraestructuras deberían ubicarse en polígonos industriales específicamente habilitados, donde puedan garantizarse los controles ambientales necesarios. También advierten del impacto paisajístico que supondría la instalación, que —según sostienen— alteraría de forma significativa el entorno rural y la calidad de vida de los residentes.

Noticias relacionadas

La presentación de este proyecto, así como otro similar conocido el pasado año y previsto en la zona de Llenaire, ha provocado una gran alarma social en el municipio de Pollença, donde numerosos vecinos y vecinas se han movilizado para frenar la habilitación en suelo rústico de estas instalaciones que, a su entender, deberían construirse en los polígonos industriales. Los residentes, que ya han organizado diversos actos de protesta, tienen el apoyo del Ayuntamiento, que también presentará sus propias alegaciones y elaborará informes técnicos sobre el proyecto. Hace varias semanas, la corporación aprobó por unanimidad una moción en contra de las plantas de baterías de litio en suelo rústico, toda una declaración de intenciones por parte de la institución municipal.