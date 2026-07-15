Andratx habilita 50 plazas de aparcamiento en el Port sólo para residentes sin necesidad de distintivo

En un contexto de veranos de récord y de debates encendidos sobre la saturación, una de las localidades de Mallorca que es parada ineludible para cualquier turista que llegue a la isla se suma a la creciente tendencia municipal de reservar estacionamiento para los residentes. Se trata del Port d’Andratx, donde se han habilitado unas 50 plazas para que puedan ser utilizadas por los vecinos.

De esta forma, Andratx se añade a la lista de municipios que han reservado zonas de estacionamiento para los habitantes del lugar ante la creciente presión del tráfico sobre el espacio público. Alcúdia, Banyalbufar, Sóller, Son Servera y Valldemossa son sólo algunas de las localidades que han implementado medidas parecidas.

En el caso andritxol, ese medio centenar de plazas se están habilitando en la avenida Gabriel Roca del Port. Allí ya se han pintado de verde las líneas para delimitar el estacionamiento y se han instalado señales que avisan, en castellano, catalán e inglés, de que se trata de una zona “exclusiva para residentes” y de que la grúa actuará si no se cumple este requisito.

Fuentes municipales señalan que, para hacer uso de este párking, los vecinos no tendrán que solicitar ningún permiso específico. De esta forma, podrán estacionar en las plazas reservadas para residentes siempre que su vehículo figure como domiciliado en el municipio de Andratx en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Aumento del parque automovilístico

Otros municipios de la isla han adoptado medidas parecidas con el objetivo de evitar que los vecinos tengan tantas dificultades para estacionar en medio del gran aumento del parque automovilístico que se produce verano tras verano en Mallorca.

Como ya informó este diario, en Alcúdia, por ejemplo, el Ayuntamiento ha habilitado un total de 1.050 plazas de aparcamiento destinadas exclusivamente a residentes. Las plazas, identificables por su color verde, se distribuyen en distintas zonas del municipio, tanto en Alcúdia como en el Port, en espacios especialmente saturados y donde tradicionalmente es difícil encontrar sitios para aparcar.

La habilitación de estas más de mil plazas para residentes se ha incluido en la nueva ordenanza municipal reguladora del aparcamiento con limitación horaria en las vías urbanas de Alcúdia, aprobada de forma definitiva el pasado 11 de marzo.

Esta ordenanza distingue entre tres zonas de estacionamiento: la zona azul, cuyo objetivo es el de facilitar la rotación de vehículos en áreas con una importante actividad comercial o administrativa; la zona verde, reservada a los residentes en las llamadas islas peatonales del municipio; y la zona naranja, que se habilitará en zonas cercanas a las playas y que será de carácter estacional durante los meses de verano.

La zona azul está operativa de lunes a viernes entre las 9.30 y las 13.30 horas y entre las 16.30 y las 20.30 horas, mientras que los sábados estará vigente solamente durante la franja matinal. La zona naranja, por su parte, funciona entre el 15 de mayo y el 15 de octubre entre las 10 y las 21 horas todos los días de la semana. Por último, la zona verde está operativa los 24 horas del día durante todo el año.

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Banyalbufar aprobó inicialmente el pasado 10 de marzo la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las tasas de la ORA. La medida se aplicará, por ahora, en el casco urbano del Port des Canonge, atendiendo a una reivindicación que hacían desde hace tiempo los vecinos de este pequeño núcleo costero.

Tendencia al alza

Se trata de una tendencia creciente en Mallorca, especialmente en municipios con núcleos costeros, centros históricos o zonas de elevada afluencia turística. Sóller, por ejemplo, cuenta con zonas ZAR (estacionamiento restringido exclusivo para residentes) y ha ido ampliándolas en el Port de Sóller.

En la información municipal de Sóller, las zonas verdes ZAR se describen de forma clara: “se reservan exclusivamente para residentes identificados” y “los visitantes no pueden aparcar”. Asimismo, Valldemossa ha habilitado un aparcamiento solo para residentes con más de cien plazas y acceso mediante tarjeta Acire.

Además, Son Servera estrenó a principios de este mes tres zonas de aparcamiento para residentes en la zona costera, con capacidad para 300 plazas. Dos de ellas están ubicadas en Cala Millor, en las calles Eucaliptus y Na Llambies, y la tercera en Cala Bona, junto al actual parking situado al lado del puerto marítimo. Solo pueden acceder a estas zonas los vehículos matriculados y que paguen el impuesto de circulación en el municipio.