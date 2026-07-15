Alertan de que dos parques solares convertirán sa Marina de Llucmajor en un "gran polígono industrial"

La plataforma 'Renovables Sí, però així no!' ha denunciado que el Govern ha aprobado como proyectos industriales estratégicos dos nuevas instalaciones fotovoltaicas en sa Marina de Llucmajor, que supondrán, según la entidad, la colocación de más de 50.000 paneles solares y la ocupación de más de 20 hectáreas de suelo rústico protegido.

Los proyectos, cuya declaración fue publicada en el BOIB del pasado 4 de julio, corresponden a la agrupación fotovoltaica Son Canaves I y II y al parque de Na Forana. Este último ocuparía cerca de ocho hectáreas e incluiría una subestación elevadora y una línea de evacuación de 6,3 kilómetros hasta la subestación privada Isla, de acuerdo con los datos facilitados por la plataforma.

La agrupación Son Canaves I y II prevé instalar unos 45.000 paneles solares sobre una superficie que la documentación oficial cifra en 100.000 metros cuadrados, aunque la entidad eleva la extensión afectada a 174.000. La instalación incorporaría además una línea de evacuación de 6,5 kilómetros hasta la subestación de s’Arenal y se ubicaría en terrenos actualmente destinados a la producción de pastos y cereales para animales.

La organización sostiene que sa Marina es una de las zonas de mayor valor ambiental, agrario y paisajístico de Mallorca y advierte de la concentración de proyectos energéticos en este ámbito. Según sus cálculos, en Llucmajor funcionan actualmente siete centrales fotovoltaicas y otras 29 se encuentran en tramitación, más de 25 de ellas en el entorno de sa Marina.

"La aprobación de estos proyectos de centrales fotovoltaicas demuestra el desprecio del Govern, y más concretamente de la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía a la soberanía municipal a la hora de planificar el territorio", sostienen desde este colectivo.

La plataforma alerta también de los posibles efectos acumulativos sobre la fauna, especialmente sobre la milana real, una especie catalogada en peligro de extinción. Asimismo, critica que las instalaciones se concentren en suelo rústico mientras, a su juicio, no se aprovechan suficientemente cubiertas de edificios, infraestructuras públicas, aparcamientos o polígonos industriales.

Informes desfavorables

'Renovables Sí, però així no!' recuerda que el Ayuntamiento de Llucmajor emitió informes desfavorables sobre ambos proyectos y reclama una evaluación ambiental conjunta de todas las plantas previstas en Sa Marina. La entidad exige la paralización de las nuevas instalaciones, la ampliación de la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) Cap Enderrocat-Cap Blanc y una planificación energética y territorial que incorpore criterios ambientales y la participación de los municipios afectados.