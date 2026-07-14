Son Perot reivindica su proyecto de granja en Manacor y pide seguridad jurídica para las inversiones

Avícola Son Perot ha defendido este martes el proyecto de una nueva granja en la finca de Son Brau, en Manacor, después de que el pleno municipal aprobara una moción contra las macrogranjas y las explotaciones intensivas. La compañía ha recordado que la iniciativa continúa en tramitación y que su viabilidad dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y de los informes de los organismos competentes.

En un comunicado, la empresa asegura que el proyecto responde a los nuevos modelos de producción promovidos por la normativa europea, ya que prevé una explotación de gallinas criadas en suelo y camperas, sin sistemas de jaulas. Son Perot sostiene que esta fórmula permitirá mejorar el bienestar animal y reclama que la decisión final se fundamente en criterios técnicos y jurídicos.

La compañía afirma también que sus explotaciones están sometidas a controles, inspecciones y auditorías y que incorporan medidas para reducir el consumo de agua, gestionar los residuos orgánicos y minimizar las emisiones, los olores y las posibles afecciones sobre el suelo, el aire y los recursos hídricos.

Seguridad jurídica

Son Perot ha reclamado, además, un marco de seguridad jurídica “estable y previsible” para las empresas que invierten en Mallorca. A su juicio, esta certidumbre resulta necesaria para planificar inversiones, modernizar las instalaciones, mantener el empleo y garantizar la continuidad de compañías vinculadas al sector primario.

La firma ha rechazado que el crecimiento de la producción avícola pueda atribuirse únicamente al turismo y lo ha vinculado también al aumento general del consumo de huevos. En este sentido, señala que la demanda en España creció un 2,8 % durante 2025 y que los nuevos hábitos alimentarios han reforzado la valoración nutricional de este producto.

La empresa ha subrayado igualmente que sus explotaciones generan empleos directos e indirectos y sostienen la actividad de proveedores, transportistas, veterinarios, distribuidores y empresas de servicios. También ha reivindicado que sus huevos son un producto de proximidad y ha advertido de que una reducción de la producción local obligaría a incrementar las importaciones y el transporte desde otros territorios.

Avícola Son Perot considera que la protección del territorio y el desarrollo de una ganadería moderna no son objetivos incompatibles. La compañía defiende que el futuro del sector agroalimentario mallorquín debe basarse en datos objetivos, criterios científicos y el cumplimiento de la legalidad, con el fin de preservar el empleo, el medio rural y la capacidad de las islas para producir una parte de los alimentos que consumen.