Sóller cierra las duchas de la playa y activa los lavapiés para ahorrar agua

La empresa concesionaria de las playas del Port de Sóller ha puesto en funcionamiento este verano únicamente los lavapiés ubicados en los puntos donde hasta ahora se encontraban las duchas del litoral.

Se trata de una medida provisional mientras la explotadora completa la instalación de unos nuevos dispositivos destinados exclusivamente a la limpieza de los pies.

Esta actuación permitirá retirar de forma definitiva las seis duchas que todavía permanecen instaladas en las playas del puerto, aunque actualmente se encuentran fuera de servicio. El objetivo es sustituirlas por unos sistemas más eficientes que reduzcan el consumo de agua y se adapten a las políticas de ahorro hídrico impulsadas en los últimos años.

El concejal delegado del Port de Sóller, Biel Barceló, ha explicado que la iniciativa responde a la voluntad de profundizar en las medidas de conservación de los recursos hídricos. Según ha señalado, la retirada de las duchas contribuirá a eliminar unos equipamientos que habían sido objeto de críticas por parte de distintos sectores sociales y de diversas formaciones políticas, que consideraban que su funcionamiento suponía un gasto de agua innecesario, especialmente durante los periodos de sequía.

Con esta actuación, el Port de Sóller consolida el cambio de modelo iniciado en los últimos años, apostando por mantener únicamente los lavapiés como servicio para los usuarios de las playas y eliminando definitivamente las duchas tradicionales.