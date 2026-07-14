El Hospital de Inca alcanza los 115 marcapasos implantados desde 2024

El Hospital Comarcal de Inca ha alcanzado un nuevo hito en su Servicio de Cardiología al superar la barrera de los cien marcapasos implantados. En concreto, ya ha realizado 115 implantes desde que, hace dos años, colocó el primero a un paciente de 87 años que sufría un bloqueo auriculoventricular avanzado.

Hasta 2024, entre 50 y 60 personas eran derivadas cada año al Hospital Universitario Son Espases para la implantación o el recambio de un marcapasos. A estos desplazamientos se sumaban los de quienes necesitaban revisiones, reprogramaciones del dispositivo o intervenciones quirúrgicas relacionadas con estos equipos.

Desde entonces, todos estos procedimientos se empezaron a realizar en el Hospital Comarcal de Inca. Los pacientes portadores de marcapasos y desfibriladores acuden al servicio de Cardiología del centro para las revisiones periódicas y, cuando es necesario, para la reprogramación de los dispositivos. Además, el hospital también asume la atención de los pacientes con marcapasos o desfibriladores que deben someterse a una intervención quirúrgica o a una resonancia magnética, evitando así nuevas derivaciones a Son Espases.

Según las previsiones del Servicio de Cardiología, durante este año se implantarán alrededor de 80 marcapasos permanentes, lo que generará más comodidad para los usuarios del Sector y un ahorro en gasto sanitario, dado que estos pacientes ya no precisarán ambulancias básicas o medicalizadas para ser trasladados a Son Espases.