Embarcaciones de chárter turístico siguen fondeando en Sóller pese a tenerlo prohibido

La presencia de una embarcación semirrígida destinada al alquiler turístico fondeada a escasos metros de la playa del Port de Sóller ha vuelto a evidenciar la falta de control sobre los chárteres náuticos que operan en la bahía.

El barco quedó a la deriva después de que se rompiera el sistema de fondeo fijo que lo mantenía sujeto, una situación que generó inquietud tanto por su posible irregularidad administrativa como por el riesgo que podía suponer para los bañistas.

La embarcación se encontraba muy cerca de la orilla, en una zona de alta afluencia y dentro del espacio reservado al baño. La rotura del amarre permitió que el barco se desplazara por efecto del viento, la corriente o el oleaje, con el peligro de invadir la zona de bañistas o incluso encallar en la playa.

La normativa vigente en Balears establece fuertes restricciones al fondeo, especialmente para proteger las praderas de posidonia oceánica, y prohíbe el fondeo incontrolado o sobre esta planta marina. Además, la legislación de Costas exige autorización expresa para instalar boyas privadas o fondeos fijos en el dominio público marítimo-terrestre, por lo que la existencia de un muerto o de un sistema de amarre permanente no implica necesariamente que sea legal.

Todo apunta a que se trata de una embarcación de Lista 6ª, categoría destinada a actividades comerciales y, principalmente, al alquiler turístico. Estas embarcaciones deben contar, además, con un puerto base o con un permiso de rampa que permita botarlas y retirarlas cada día.

En ningún caso pueden permanecer fondeadas de manera permanente en la bahía, una práctica prohibida que supone una competencia desleal para los operadores que sí cumplen la normativa.

Declaración responsable

Este episodio vuelve a poner en duda la legalidad de la presencia del barco, ya que disponer de declaración responsable, puerto base o permiso de rampa no autoriza a ocupar de forma continuada espacios de la bahía ni a mantener un fondeo fijo.

La reiteración de casos similares en las últimas temporadas ha alimentado las críticas hacia la falta de vigilancia por parte de las administraciones competentes.

Usuarios del litoral denuncian que, mientras particulares y empresas cumplen estrictamente con permisos, tasas y autorizaciones, determinadas embarcaciones comerciales continúan operando en zonas sensibles sin que se perciba un control efectivo.