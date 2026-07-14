Cristina Cladera: «Estaba en Ciutadella cuando me enteré de que sería La Beata de Santa Margalida y me puse a llorar»

"Sigo en una nube. Quien sale elegida como La Beata no piensa en nada más durante todo el verano". Cristina Cladera Sánchez tocó el cielo el pasado domingo cuando su nombre salió de una urna en el Auditori Municipal de Santa Margalida. La suerte quiso que la joven de 27 años fuera elegida como La Beata de la procesión que se celebra anualmente el primer domingo de septiembre.

El destino quiso que Cladera no estuviera presente en el Auditori Municipal durante el sorteo, ya que se encontraba de viaje en Menorca. Aun así, siguió la votación en directo mediante una videollamada. "Estábamos en un restaurante de Cala Morell, en Ciutadella, y preferí esperar fuera mientras se hacía el sorteo. No me lo quería perder y, de una forma u otra, quería estar presente", explica.

La joven Cristina Cladera Sánchez será la Beata de este año. / C.C

La joven, de 27 años, todavía sigue "en estado de shock" mientras atiende a este periódico y relata el torrente de emociones que sintió al ver cumplido el sueño de representar a la santa mallorquina en la que está considerada la procesión más típica de Mallorca: "Me puse a llorar y a gritar allí mismo".

Las palabras le brotan del pecho con dificultad debido a los nervios: "Aún tengo la piel de gallina. Es un sentimiento muy fuerte".

Cladera asegura que participa en la procesión desde que tenía cinco años: "No me he perdido ningún año. Es una fiesta que también han vivido mis abuelos y ellos me han transmitido esta pasión".

Sorteo La Beata

Cabe recordar que las jóvenes que aspiran a representar el papel del personaje principal de la procesión deben tener entre 18 y 30 años. Solo podrán serlo una única ocasión en su vida y solamente por un día. La elección es una combinación entre la suerte y la experiencia, ya que a medida que las jóvenes van participando en la procesión con diversos papeles del escalafón adquieren puntos que les dan más posibilidades en el sorteo de la Beata. Cada punto es un papel más con su nombre.

"Ya frisava para que me tocara. Me quedaban pocas oportunidades para representar a La Beata y nos presentábamos medio centenar de personas. Hay que tener mucha suerte", apunta Cladera, que asegura que, con tantas candidatas, resultar elegida "es un orgullo para toda la familia".

"Nadie de mi familia ha sido nunca La Beata. Por eso están tan ilusionados. Mi abuela ha ido desde pequeña a la procesión, aunque nunca se presentó, y desde que era niña me metieron este trui. Además, soy la única chica de la familia", explica.

El año pasado la marcha contó con la participación activa de más de 2.000 personas entre pagesos y pageses, además de 150 dimonis, que rompieron más de un millar de jarras a los pies de la Santa Mallorquina.

"Estoy muy nerviosa, soy muy tímida", reconoce Cladera, que ya augura alguna gamberrada de su padre durante la procesión: "Mi padre es dimoni y seguro que me romperá alguna jarra".

Para la joven, lo más importante de ser La Beata es "que el pueblo te acompañe, que se quiera a la fiesta y que la familia la disfrute".

La 'vilera' asegura que, cuando regrese a Mallorca, lo celebrará con sus amigos. Cladera quiere vivir este mágico verano a 60 y a 120 pulsaciones: "Es solo una vez en la vida. Quiero que todo pase rápido, pero también lento".