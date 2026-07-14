Calvià presenta una nueva propuesta para salvar el campamento del Rei en Jaume en la pinada de Santa Ponça

El Ayuntamiento de Calvià presentará en la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua una nueva solicitud para lograr el permiso necesario a fin que el tradicional campamento de tropas moras y cristianas de las fiestas del Rei en Jaume de Santa Ponça, las más importantes del municipio, se pueda instalar en su emplazamiento habitual de la pinada, al lado de la playa grande. Las ‘colles’, que representan un millar de personas, ya han avisado de que el acto central del desfile del próximo mes de septiembre peligra si no se les garantiza el uso de este espacio arbolado como lugar de reunión.

A preguntas de este diario, desde el departamento autonómico se informó de que trabaja en coordinación con el Consistorio para poder “encauzar” la autorización. Como primer paso, agregan estas fuentes, la administración municipal se ha comprometido a presentar una nueva propuesta que redefine el ámbito donde se instalará el campamento para que no afecte a las dunas de este espacio natural. La Conselleria se compromete a analizarla y a tramitarla de acuerdo con lo que marca la normativa actual.

El motivo de que desde este departamento autonómico se haya denegado el permiso para la utilización de la pinada radica en que, en virtud de las recientes leyes de protección medioambiental, se prohíbe la organización de eventos sobre este sistema dunar. Una circunstancia que implicó también que la última edición del Rocío de Santa Ponça se tuviese que trasladar a un aparcamiento municipal colindante.

El argumento, como informó este diario, no convence a los representantes de las ‘colles’, que refieren que esas normativas ya estaban en vigor en 2021 y aseguran que, pese a eso, la fiesta se ha venido celebrando sin cambios en los últimos años.

Además, apuntan que se enteraron recientemente de que el Ayuntamiento, en agosto del año pasado, ya recibió una comunicación por parte de la Conselleria avisando de la imposibilidad de celebrar allí el evento, pero, aun así, se siguió adelante. Por eso, no entienden por qué esta edición no se puede celebrar como las anteriores.

Aparcamiento público

Si la opción de la pinada falla, el Consistorio ha propuesto varios planes alternativos para poder ubicar el campamento de las ‘colles’, como la posibilidad de acampar en un área concreta de la playa grande, o bien en un aparcamiento público cercano.

Estas alternativas no convencen a las ‘colles’, que consideran que no hay detrás un “plan logístico, técnico y organizativo” que garantice su viabilidad. Estos colectivos piden al Ayuntamiento que explore todas las alternativas jurídicas y técnicas a fin de posibilitar que la pinada de Santa Ponça vuelva a ser el epicentro de la celebración.