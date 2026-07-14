Calvià medirá el ahorro de agua regenerada en los hoteles para certificar su impacto ambiental

El Ayuntamiento de Calvià, Veolia y Meliá Hotels International han alcanzado un acuerdo para medir y certificar el impacto ambiental derivado de la utilización de agua regenerada en el sector turístico del municipio.

La iniciativa se desarrollará inicialmente mediante una prueba piloto en el Hotel de Mar Gran Meliá de Illetes, donde se analizará el volumen de agua convencional que deja de consumirse gracias al empleo de agua procedente de las instalaciones municipales de regeneración.

Veolia se encargará del análisis técnico y de la certificación de la huella hídrica mediante el estándar internacional Act4water. Meliá facilitará los datos relativos al consumo y funcionamiento del establecimiento, mientras que el Ayuntamiento aportará, a través de la empresa pública Calvià 2000, la información sobre la producción y el suministro de agua regenerada.

El objetivo, según informó el Consistorio, es traducir los resultados obtenidos en indicadores verificables y en los denominados Créditos de Agua Positiva (CAP), un mecanismo que permite cuantificar el impacto de proyectos destinados a mejorar la disponibilidad, calidad o gestión de los recursos hídricos.

Alcalde Amengual

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, destacó que el municipio ha reforzado durante los últimos años la reutilización de aguas regeneradas y señaló que el nuevo acuerdo permitirá que los resultados de estas actuaciones puedan ser “medidos y certificados”.

Amengual consideró que la participación de dos compañías internacionales como Veolia y Meliá demuestra el interés empresarial por preservar espacios naturales del municipio, entre los que citó el humedal de Magaluf.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, defendió la necesidad de impulsar actuaciones “concretas y medibles” vinculadas al territorio. Según explicó, la alianza permitirá profundizar en las medidas destinadas a aumentar la eficiencia hídrica de los establecimientos hoteleros.

El responsable territorial de Veolia, Narciso Berberana, puso el acento en la colaboración entre el sector público y el privado, así como en la cooperación entre las propias empresas, para desarrollar proyectos ambientales vinculados al municipio.

La utilización de agua regenerada permite reducir la extracción y el consumo de recursos hídricos convencionales. Según las entidades participantes, esta disminución podría contribuir también a disponer de mayores volúmenes para el mantenimiento de los ecosistemas naturales de Calvià.

La prueba servirá para evaluar si este sistema de medición y certificación puede implantarse posteriormente en otros establecimientos turísticos. Sus impulsores pretenden que el modelo pueda reproducirse en otros municipios y destinos del Mediterráneo sometidos a problemas de escasez de agua.